Horacio Pagani explicó los motivos por los que no se cambiará a América con Beto Casella

El periodista deportivo decidió quedarse en El Nueve junto a Edith Hermida, mientras que el resto de los panelistas acompañará al conductor.
El periodista deportivo Horacio Pagani confirmó que continuará en el histórico programa Bendita, de El Nueve, rechazando la propuesta de sumarse al nuevo ciclo de Beto Casella en América TV. La decisión fue comunicada a través de un mensaje en sus redes sociales, donde Pagani señaló que la misma estuvo marcada por factores personales y profesionales, donde expresó las diferentes variables que influyeron en el proceso y que lo llevaron a torcer su decisión.
El periodista deportivo explicó que aunque su primera intención era seguir a Casella en su llegada a América, el cambio de horario y las exigencias del nuevo formato lo llevaron a reconsiderar aquella postura inicial.
“Había que tomar una decisión y era muy difícil por la propuesta que me había hecho Beto; yo iba a seguirlo, era lo que correspondía según mis códigos de vida”, expresó Pagani en un largo video. La oferta de la productora Mandarina, responsable del ciclo que todavía no tiene nombre, fue calificada como “inmejorable”. Sin embargo, el cambio a un nuevo horario, con emisiones hasta la medianoche, implicaba modificar rutinas personales que afectan su salud.
El periodista, de 82 años y con antecedentes cardíacos, mencionó el consejo de su médico, el cardiólogo Guillermo, quien le recomendó priorizar una vida ordenada. “Comer tantas veces a esa hora era muy difícil. Además, tengo la costumbre de cenar con amigos y una cosa era salir a las diez de la noche, como ahora, y otra a las once y media o doce”, sostuvo el panelista, al resaltar sus hábitos.
El vínculo entre el periodista deportivo y el staff del canal
La relación entre Pagani y el equipo de El Nueve también influyó en su determinación y puso el foco en el equipo en su conjunto, algo que había señalado Casella en reiteradas oportunidades: “Hice una muy buena relación con productores, camarógrafos, ayudantes, editores, con todos los muchachos que están detrás de cámara”, apuntó el histórico periodista de Clarín Deportivo. En este sentido, aseguró que había organizado una comida de despedida, pero tras meditarlo, optó por quedarse. “No todo es plata, muchachos, y es cierto, no trabajo gratis”, remarcó.
La situación de Pagani y su decisión de no pasar a América cobró más relevancia luego de los dichos de Casella en su primera entrevista formal en su nueva señal, según publicó Teleshow. Durante su visita a LAM, el histórico conductor de Bendita explicó cuáles serán los integrantes del panel que lo acompañarán en América.
Entre los nombres destacan Any Ventura, Mariano Flax, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro y su hijo Franco Casella, junto a otros colaboradores como Enzo Aguilar, Joe Fernández, Mariela Fernández, Agustín Guardis y Leo Raff.
Sobre la ausencia de Pagani, Casella fue directo: “Me hubiera gustado tenerlo, pero hinchó las bolas durante un mes con la guita, con las veces que tenía que venir. Es muy rompebolas. Cuando parecía que ya estaba todo arreglado, su médico le dijo que no haga cambios, que ya tiene tres bypass, le dije que se olvide”, relató el conductor en charla con Ángel de Brito.