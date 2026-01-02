Año Nuevo con nuevo amor para Sofía "Jujuy" Jiménez

Sofía "Jujuy" Jiménez presentó a su novio para recibir el Año Nuevo. La modelo se mostró en un festejo familiar con su flamante pareja.
Sofía “Jujuy” Jiménez comenzó el 2026 con una noticia que sorprendió a sus seguidores: confirmó que está de novia a través de sus redes sociales. La modelo compartió la novedad en la madrugada del 1 de enero, acompañando el anuncio con un mensaje cargado de emoción.
“Juré que no me iba a volver a pasar”, expresó. La publicación reflejó la sorpresa y el entusiasmo que marcaron este nuevo inicio en su vida sentimental. El anuncio se realizó en un video difundido en Instagram, donde la modelo vistió un traje blanco tradicional y se sumó al conocido ritual de Año Nuevo, que sugiere a quienes buscan el amor pasar bajo la mesa en el cambio de año.
La influencer apareció junto a un joven cuya identidad no fue revelada, y la escena terminó con ambos compartiendo muestras de cariño, entre besos y abrazos para recibir el 2026. La publicación incluyó una frase que resonó entre quienes siguen la vida de la influencer: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia. WOW”.
Las imágenes reflejaron a Jujuy sonriente, tímida y cercana, sumando gestos románticos y un ambiente de complicidad con su pareja. Este contenido capturó la atención del público y motivó una respuesta masiva en redes sociales.
Las reacciones no tardaron en llegar: el video provocó entusiasmo y múltiples muestras de apoyo. Sus seguidores valoraron la espontaneidad y alegría de la modelo, quien mostró una actitud a pura felicidad durante el anuncio. Las imágenes y palabras compartidas por la influencer ofrecieron un retrato directo del inicio de una nueva etapa sentimental inesperada para ella misma, indica Teleshow.