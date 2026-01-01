Luck Ra y La Joaqui enamorados en Pinamar: "Subite, morocha"

Luck Ra y La Joaqui despidieron el año en Pinamar con fotos sensuales y mensajes de amor. La pareja mostró su complicidad y alegría para recibir el 2026.
El cuartetero Luck Ra y la cantante La Joaqui vivieron una escapada romántica en Pinamar para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, capturando momentos llenos de pasión y complicidad. Con un 2025 que los vio crecer tanto en lo profesional como en lo personal, la pareja compartió en sus redes sociales postales sensuales y festivas, demostrando lo unidos que están en este nuevo capítulo de sus vidas.
La playa de Pinamar fue el escenario elegido por Luck Ra y La Joaqui para pasar los últimos días del año. Las imágenes que compartieron con sus seguidores mostraron a la pareja disfrutando de la brisa marina, el sol y el paisaje de dunas. En las fotos más celebradas, ambos aparecen abrazados y besándose a través de la ventanilla de un todoterreno gris, mientras que en otras posan sobre un cuatriciclo negro, luciendo atuendos frescos y cómodos. La Joaqui, con bikini rojo y negro, trenzas en su cabello y tatuajes visibles, agregó un toque sensual al ambiente relajado de la costa.
La presencia del perro de la pareja también fue un detalle destacado en las fotos, siguiendo a sus dueños durante el paseo en la playa y al vehículo. Esta escapada no solo fue una oportunidad para que la pareja se relajara, sino también para compartir con sus seguidores una muestra de su amor y complicidad. Ambos artistas aprovecharon la ocasión para mostrar una faceta más íntima y personal, celebrando su relación de una manera única.
Los mensajes de amor y los guiños musicales
A través de sus redes sociales, Luck Ra y La Joaqui compartieron más que imágenes: intercambiaron mensajes llenos de cariño y diversión con sus seguidores. El cuartetero saludó a su público con un simple pero afectuoso “Hola. Feliz Año Nuevo” y aprovechó la oportunidad para interactuar con sus fans. En su publicación, invitó a sus seguidores a recordar cuál de sus canciones había sido la más escuchada de la noche, creando un momento de conexión directa con su audiencia, indicó Teleshow.
Además, no faltaron los guiños musicales. Luck Ra compartió una frase de su canción “Subite, morocha”, invitando a su público a acompañarlos en este nuevo año lleno de proyectos y emociones. La letra, que en su momento se convirtió en un éxito, estuvo presente en esta celebración como parte del sello personal de ambos artistas. Este tipo de interacciones no solo muestran el amor que se tienen entre ellos, sino también cómo ambos se mantienen cerca de su audiencia, agradeciendo su apoyo a lo largo del año.