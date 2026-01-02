Mascotas fallecidas en incendio de vivienda: apuntan al uso de la pirotecnia

La dueña de los 11 gatos y tres perros que murieron al incendiarse una vivienda en la zona oeste de Rosario, apuntó al uso de la pirotecnia durante los festejos de Año Nuevo, como origen de las llamas.

“Fuimos a almorzar a la casa de mis suegros por Año Nuevo. Los dejamos un rato solos y no sabemos qué pasó. Nos llamaron los vecinos diciendo que había fuego y volvimos volando”, contó Camila entre lágrimas.

Cuando regresaron, la situación ya era irreversible. “Perdimos a todos los animales, los vecinos no podían abrir la puerta”, dijo. De los 14 perros y gatos que vivían en la casa, solo una perra logró ser rescatada con vida.

Eran animales rescatados

Camila explicó al programa De 12 a 14, que desde hace unos siete años rescata animales de la calle para darles tránsito hasta que son adoptados. Muchos de los perros y gatos que murieron tenían discapacidades físicas que les impedían moverse con rapidez o huir ante una situación extrema.

“Yo era feliz con ellos y me los sacaron. Perdí mi vida, lo que más amaba. No me quedó nada por la diversión de un rato”, afirmó, en referencia directa al uso de pirotecnia.

El incendio destruyó casi por completo la vivienda de Pedro Lino Funes al 1500. Solo una habitación quedó en pie, mientras que el techo colapsó en gran parte de la estructura. También se quemó una motocicleta que estaba en el patio.

Pirotecnia prohibida pero presente

Tal como sucede en varias ciudades del país, en Rosario, el uso, la tenencia y la comercialización de pirotecnia están prohibidos desde 2003. Años más tarde, la normativa se flexibilizó para permitir únicamente artefactos de efectos visuales, sin estruendo ni combustión. Sin embargo, los fuegos artificiales con ruido siguen apareciendo en celebraciones masivas, especialmente en Navidad y Año Nuevo.

En octubre pasado, la comisión de Gobierno del Concejo Municipal dio despacho a una reforma del Código de Convivencia Ciudadana para endurecer las sanciones. El proyecto acordado duplicó las multas vigentes y estableció sanciones que van de 50 a 1.000 unidades fijas, equivalentes al precio de un litro de nafta súper. Con valores de referencia de septiembre, la multa máxima ronda el millón y medio de pesos.

La concejala María Fernanda Rey advirtió entonces que la pirotecnia “está prohibida, pero se sigue utilizando” y recordó que los reclamos provienen principalmente de familias con personas con trastornos del espectro autista y de proteccionistas de animales. “Lo que a mucha gente la divierte, a otros los perjudica enormemente”, sostuvo.

“Paren con la pirotecnia”

Mientras la familia intenta recomponerse del golpe, el pedido de Camila resume un reclamo que se repite cada año. “Les pido por favor que paren con la pirotecnia. Los animales sufren y puede pasar esto”, dijo.