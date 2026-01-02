 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos Tenía 56 años

Falleció Pablo Lago, creador de las series televisivas Lalola, Trátame bien y La Leona

A los 56 años murió Pablo Lago, el dramaturgo que dejó su sello en producciones inolvidables. Entre sus nuevos proyectos estaba Cautiva, inspirada en los abusos del convento de Nogoyá.  

2 de Enero de 2026
Pablo Lago
Pablo Lago

Pablo Lago, autor y dramaturgo de títulos que marcaron época como Locas de amor, Trátame bien, Lalola y La Leona, murió a los 56 años en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

 

La noticia fue confirmada por Argentores y generó una profunda conmoción entre colegas, artistas y espectadores que crecieron con sus historias.

 

“Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión”, expresó la entidad en un comunicado, en el que también envió condolencias a su familia y, en especial, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo.

 

Con más de dos décadas de trayectoria, Lago dejó una huella inconfundible por su capacidad de transitar el drama y la comedia con humanidad y mirada social. Fue coautor de ficciones que se volvieron parte del ADN televisivo argentino y trabajaba en nuevos proyectos, entre ellos Cautiva, una producción inspirada en un caso real de abusos en el convento de clausura de la ciudad de Nogoyá, en Entre Ríos.

 

En televisión firmó, entre otros trabajos, La Leona (Telefe, 2016), Familia en venta (Fox/MundoFox, 2014), Mentes en shock (Fox, 2011), Media falta (Polka/Artear, 2005) y Hospital público (América TV, 2003). En cine participó de títulos como Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua, High School Musical: El desafío y las películas animadas Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. También incursionó en teatro con la obra Cáncer, estrenada en 2017.

 

Su trabajo fue reconocido con premios como Argentores, Martín Fierro, Fund TV y Clarín, y alcanzó proyección internacional con la nominación al Emmy por Familia en venta.

Pablo Lago
