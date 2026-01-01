Las imágenes que confirman el romance entre Zaira Nara y Robert Strom

Zaira Nara y el millonario Robert Strom ya no ocultan su relación. Las fotos exclusivas de su paseo por Punta del Este demuestran que hay algo más entre ellos.
Las especulaciones sobre el nuevo romance de Zaira Nara y el millonario Robert Strom cobraron fuerza en las últimas horas, tras ser sorprendidos por los paparazzi en un paseo muy íntimo por las costas de Punta del Este. Si bien los rumores ya circulaban, las imágenes exclusivas que obtuvieron medios como Caras y los testimonios de los fotógrafos confirman que la relación entre la modelo y el polista multimillonario va mucho más allá de una simple amistad.
En las fotos, se los ve abrazados y muy acaramelados, disfrutando del primer día del 2026 mientras paseaban juntos en un jeep, perfectamente adecuado para recorrer las arenas de la playa. La jornada comenzó de manera tranquila con ambos yendo a comprar medialunas por la zona de José Ignacio, un exclusivo barrio privado. Mientras el sol brillaba y las temperaturas aumentaban, Zaira y Robert se mostraban relajados y felices, sin esconder los gestos de cariño entre ellos. En varias imágenes, Zaira, quien iba al volante del jeep, no dudaba en acercarse a su compañero para regalarle tiernos besos y abrazos, demostrando que la conexión entre ellos es evidente.
Un romance que se confirma en público
Zaira Nara, conocida por su perfil bajo y su preferencia por mantener su vida personal alejada del foco mediático, ha sido siempre mucho más reservada que su hermana Wanda. Sin embargo, las últimas imágenes que la muestran al lado de Robert Strom la han puesto nuevamente en la mira. La modelo, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Uruguay mientras también graba para su programa de streaming, decidió disfrutar del último día del 2025 junto a Robert, sin preocuparse por los flashes ni las cámaras que captaron cada momento. A pesar de las imágenes que rápidamente se viralizaron, Zaira no ha querido hablar públicamente sobre su nueva relación, manteniéndose fiel a su estilo discreto.
En un breve intercambio con la prensa, Zaira restó importancia a los rumores y comentarios, asegurando que no había nada relevante que contar. "No sé ni qué se dijo. La verdad es que estuve muy ocupada las últimas semanas, ni siquiera sé de qué se habló, así que no hay nada", expresó con su habitual cautela. Sin embargo, el cariño entre ella y Strom es tan palpable en las fotos que resulta difícil negar lo evidente: hay algo más que amistad entre ellos.
Zaira Nara abre las puertas al amor
A lo largo de los últimos meses, Zaira había mantenido un perfil bajo y había sido vista principalmente cumpliendo con compromisos laborales en solitario. Sin embargo, su relación con Robert Strom parece haber encendido una nueva chispa en su vida, lo que muchos interpretan como una nueva etapa emocional para la modelo. Esta es la primera vez que Zaira abre su corazón a los medios tras una temporada marcada por la reflexión y el trabajo.