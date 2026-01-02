Operativos en Paraná: Dos conductores dieron positivo de alcoholemia y se les retuvieron los vehículos

En la noche del 31 de diciembre, a las 22, comenzó un operativo de control de tránsito que se extendió hasta las 11 de este jueves 1º de enero. El Jefe de Tránsito, Raúl Suárez, explicó a Elonce que se cubrieron los eventos masivos y se hizo especial énfasis en la salida de la fiesta del CAE, la cual tuvo la mayor concurrencia de público.

Durante el operativo, se detectó un vehículo que comenzó a zigzaguear y acelerar de manera peligrosa. "En los cortes se alcanzó a divisar un auto que venía tocando bocina, empezó a zigzaguear y aceleró. Se lo pudo detener, con colaboración de la Policía, dado que el operativo fue en conjunto con ellos, como siempre lo venimos realizando", relató el Jefe de Tránsito.

El conductor, que contaba con el registro de conducir vigente, la tarjeta verde a su nombre y el seguro actualizado, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1 g/l. "Se le retuvo el registro y el vehículo fue trasladado al depósito municipal", informó Suárez.

En otro episodio, un vehículo volcó en Circunvalación José Hernández, en la bajada hacia Blas Parera, tras chocar el guardarrail. "Recibimos un llamado del 911. Llegamos al lugar y constatamos que un vehículo había chocado el guardarrail, había volteado una palmera y quedó en la bajada", relató. Además, en el lugar se detectó una pérdida de aceite, lo que obligó a los agentes a limpiar la calzada y tirar aserrín.

El conductor del vehículo fue trasladado al Hospital San Martín, donde se le realizó un nuevo test de alcoholemia. El resultado fue alarmante, con 2.9 g/l. "Se contactó a la guardia del Hospital San Martín y acudimos al lugar a hacerle el test de alcoholemia. El vehículo fue trasladado al depósito municipal", dijo el Jefe de Tránsito.

A pesar de estos dos incidentes, Suárez calificó el balance del operativo como "positivo". Indicó que "fueron estos dos hechos aislados y después no pasó nada". Además, aprovechó para hacer un llamado a la conciencia pública sobre los peligros del consumo de alcohol y conducir vehículos: "Les pedimos siempre que tomen conciencia, que haya alcohol cero. Esperemos seguir adelante y que estos episodios no se vuelvan a repetir". Elonce.com