Pasó por Paraná el atleta que corre para concientizar sobre el cáncer

REDACCIÓN ELONCE
Ricardo Félix, atleta de elite, recorre el país corriendo con banderas de concientización y prevención del cáncer, supo Elonce. Tras atravesar varias provincias, llegó a Entre Ríos para continuar una travesía solidaria que ya lleva más de tres meses.
Un atleta de elite recorre distintos puntos del país corriendo con un mensaje de concientización y prevención del cáncer. Se trata de Ricardo Félix, quien desde hace más de tres meses lleva adelante una travesía solidaria que combina el deporte con la difusión de una causa sanitaria, y que en las últimas horas lo encuentra en la provincia de Entre Ríos, de paso por Paraná.
Félix explicó a Elonce que su iniciativa comenzó en octubre, cuando recorrió durante 40 días los municipios de la provincia de Misiones. “Corrí 40 días en todos los municipios de Misiones llevando la bandera rosa (símbolo de la lucha contra el cáncer de mama). Terminé en Iguazú y desde allí volví por la ruta 14 con la bandera azul para concientizar sobre el cáncer de próstata”, relató.
El atleta señaló que, a partir de esa experiencia, decidió continuar el recorrido por distintas provincias con una consigna clara. “Grito, corro y lucho por vos. Estoy buscando una fundación contra todo tipo de cáncer”, afirmó, al tiempo que destacó que la bandera rosa que porta representa a “todas las mujeres que están luchando contra el cáncer de mama”.
Trayectoria y recorrido nacional
Félix indicó que en los últimos meses corrió en Corrientes, Resistencia y Rosario, donde incluso despidió el 2025 y recibió el 2026 corriendo. “Terminé el año corriendo una hora y arranqué el año corriendo otra hora”, contó.
Actualmente, su recorrido lo trajo a Entre Ríos, donde tiene previsto correr durante tres días. “Ahora llegué a Paraná y voy a correr tres días en esta ciudad. La idea es empezar a la mañana en la zona de la costanera y sumar a quienes quieran acompañar”, explicó.
Durante su travesía, Félix señaló que suele encontrarse con otros atletas que se suman a la iniciativa. “En muchas ciudades se prenden corredores conmigo y eso hace que me quede más tiempo”, expresó.
Una historia personal detrás del desafío
El atleta contó que su motivación tiene raíces profundas en su historia familiar. “Mis cuatro hermanos fallecieron por la enfermedad Corea de Huntington y tengo familiares que conviven con enfermedades graves. Por eso salí a buscar, no solo por mi familia, sino por todos los que lo necesitan”, manifestó.
En ese sentido, afirmó que en su recorrido detectó muchas situaciones vinculadas a enfermedades oncológicas. “Si uno no hace algo, nadie lo hace. Entonces decidí salir a recorrer la Argentina, cueste lo que cueste”, sostuvo.
Félix indicó que su objetivo es recorrer todas las provincias del país durante un año, hasta lograr vincularse con una fundación dedicada a la lucha contra el cáncer. “No veo el fin de la vía al tren al que me subí. Voy a seguir hasta cumplir el objetivo y después buscar otro”, expresó.
Atletismo y redes sociales
Félix practica atletismo desde los 14 años y cuenta con una extensa trayectoria deportiva. Representó a la Argentina en el Mundial Master de España en 2018 y completó más de 23 maratones. Además, fue integrante de la Gendarmería Nacional, institución a la que representó durante varios años en competencias.
Quienes deseen seguir su recorrido o sumarse a la iniciativa pueden hacerlo a través de sus redes sociales. En Instagram y Facebook figura como Ricardo Félix Krakowiechi, mientras que en TikTok y YouTube utiliza el nombre Ricardo Sport Life.