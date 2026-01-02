Copa Argentina 2026: se confirmaron las fechas de los primeros partidos

El torneo más federal del país volverá a ponerse en marcha con Independiente Rivadavia de Mendoza abriendo la competencia.
La AFA oficializó el cronograma inicial del certamen más federal del país. El torneo comenzará el domingo 18 de enero y el campeón defensor, Independiente Rivadavia, será uno de los protagonistas de la jornada inaugural.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario de los primeros cuatro encuentros que darán inicio a la Copa Argentina 2026.
Los partidos corresponden a la fase de 32avos de final y se disputarán entre el domingo 18 y el miércoles 21 de enero.
El domingo 18 tendrá dos cruces destacados: en uno de ellos, Independiente Rivadavia de Mendoza, último campeón de la competencia, comenzará la defensa del título frente a Estudiantes de Caseros, en un encuentro que todavía tiene pendiente la confirmación de horario y sede.
Ese mismo día, Lanús hará su debut ante Sarmiento de La Banda, representante de Santiago del Estero.
La actividad continuará el lunes 19, cuando Estudiantes de La Plata se enfrente a Ituzaingó, mientras que el primer bloque de partidos se cerrará el miércoles 21, con el cruce entre Argentinos Juniors y Midland.
Tal como lo establece el reglamento vigente de la Copa Argentina, en caso de empate al finalizar los 90 minutos no habrá tiempo suplementario: la clasificación se definirá directamente mediante tiros desde el punto penal, conforme al Reglamento General de AFA.
Con este primer anuncio oficial, la Copa Argentina 2026 empieza a tomar forma y a generar expectativa, reafirmando su condición de torneo imprevisible y de cruces históricos entre equipos de distintas categorías.
Los anteriores campeones del torneo de AFA fueron Patronato en 2023 y Estudiantes de La Plata en 2024.
Copa Argentina 2026
32avos de Final – Primeros partidos
Domingo 18 de enero
Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Estudiantes (BA) – horario y estadio a confirmar (TV)
Lanús vs. Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) – horario y estadio a confirmar (TV)
Lunes 19 de enero
Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó – horario y estadio a confirmar (TV)
Miércoles 21 de enero
Argentinos Juniors vs. F.C. Midland – horario y estadio a confirmar (TV)