Gran Hermano: quién abandonó la casa tras la gala de eliminación

Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano tras perder el mano a mano frente a Campanita en una de las definiciones más tensas de las últimas semanas dentro de la casa.
Franco Zunino fue el jugador eliminado de la semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada al caer en el versus de la placa frente a Steffany “Campanita” Pereira, que estalló en gritos de alegría al enterarse de la resolución.
La noche comenzó con las salidas de placa de Alejandra Majluf, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos y Leandro Nigro con el 1.6%, 2.8%, 6.4% y 14.2% de los votos, respectivamente, de acuerdo a la cantidad de gente que estaba en el voto telefónico en sus correspondientes momentos.
Como sucedió con las anteriores eliminaciones de sus aliados, Yanina Zilli se quebró en llanto. Franco le devolvió el amor y la trató una vez más como “su madre” dentro de la casa.
Solange Abraham y Cinzia Francischiello, que la semana pasada sufrieron por la partida de Brian Sarmiento, esta vez les tocó festejar a los gritos junto con la paraguaya, motivo por el cual Nenu López las cruzó. Además, Zilli estalló una vez más al exclamar que “hay gente de mier…” en la casa y que “no puede creer que se vaya Zunino”.
“¿Qué mier… ven afuera?”, le preguntó una y otra vez Yanina a su hijo eliminado de Gran Hermano 2026. También hubo lágrimas de Luana Fernández, la anterior compañera amorosa de Franco.