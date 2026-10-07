García Moritán quiere reemplazar la imagen de Eva Perón por una de Messi en un emblemático edificio

El exlegislador porteño Roberto García Moritán anunció que presentará un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón por una de Lionel Messi en una de las fachadas del emblemático edificio de Desarrollo Humano y Salud, ex Obras Públicas, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta fue anunciada por el dirigente a través de su cuenta de X, donde adelantó que buscará impulsarla mediante el mecanismo de iniciativa popular. "Mañana, como ciudadano y a través de una iniciativa popular, voy a presentar un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi", expresó.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">PROYECTO DE LEY. Mañana, como ciudadano y a través de una iniciativa popular, voy a presentar un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi. https://t.co/X9UHY5IrBW</p>— Roberto García Moritán (@Robergmoritan) <a href="https://x.com/Robergmoritan/status/2107665138753081549?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

De esta manera, García Moritán volvió a instalar el debate en torno al edificio porteño. La iniciativa para modificar su fachada no es nueva en su agenda: en 2022 ya había promovido una campaña de recolección de firmas con el mismo objetivo, aunque la propuesta no logró avanzar.

García Moritán ya había propuesto demoler el edificio

Ese mismo año, cuando formaba parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos, García Moritán había presentado una iniciativa todavía más amplia para modificar el lugar: proponía directamente demoler el edificio y utilizar el terreno para ampliar la avenida 9 de Julio.

"El inmueble será demolido y el terreno será destinado a la ampliación de la 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito", establecía el proyecto presentado en aquel momento. El argumento central de la propuesta apuntaba a favorecer la circulación vehicular en uno de los principales corredores de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó Rosario3, García Moritán también había relacionado aquella iniciativa con las protestas y cortes de calles registrados en la Capital Federal. "En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación", había manifestado entonces al defender su propuesta.

De la demolición a una imagen de Lionel Messi

En aquel contexto, el dirigente también había cuestionado a quienes participaban de las manifestaciones que afectaban el tránsito. "Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás", expresó García Moritán al referirse a las protestas.

Ahora, el exlegislador retomó su intención de introducir cambios en el emblemático inmueble de la avenida 9 de Julio, aunque con una propuesta diferente a la que había presentado en 2022. En lugar de impulsar su demolición, busca modificar uno de los elementos característicos de su fachada.

La nueva iniciativa apunta concretamente a reemplazar la imagen de Eva Perón por una representación de Lionel Messi. García Moritán anunció la propuesta luego de la despedida del rosarino de la Selección argentina y anticipó que intentará impulsarla como ciudadano a través de una iniciativa popular.