Escalofriante hipótesis sobre las muertes de Gene Hackman, su esposa y el perro

A medida que los días pasan y las autoridades siguen sin ofrecer certezas oficiales sobre la causa de la muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, las especulaciones en torno a lo sucedido continúan creciendo. La tragedia que afectó a la pareja, quien vivía en una mansión en Santa Fe, Nuevo México, generó una serie de teorías, alimentadas en gran medida por la falta de información clara.

Recientemente, el canal Fox News entrevistó a Michael Baden, un renombrado patólogo forense y ex jefe de forenses de la ciudad de Nueva York, para intentar arrojar algo de luz sobre este misterioso caso. Baden, quien cuenta con una amplia experiencia en casos de alto perfil, ofreció su opinión sobre los posibles eventos que habrían desembocado en la trágica muerte de Hackman y Arakawa, sugiriendo que una serie de incidentes fueron los responsables.

La posible secuencia de eventos trágicos

Según el forense, Hackman podría haber sufrido un paro cardíaco, lo que lo habría dejado inconsciente. Explicó que la autopsia realizada al actor reveló que no había signos de lesiones externas, ni de monóxido de carbono, lo que descartaría envenenamientos o un incidente violento. “La autopsia demostró que no tenía ninguna lesión. No había monóxido de carbono. Y tenía una enfermedad cardíaca grave, enfermedad de las arterias coronarias y quizás presión arterial alta, según lo que se publicó”, comentó el patólogo.

A partir de esta información, teorizó sobre los eventos posteriores. Según su hipótesis, Arakawa habría encontrado a su esposo caído y, en medio del pánico, se habría apresurado a buscar medicación en el baño. Los documentos policiales confirmaron que varios medicamentos fueron encontrados en el lugar de los hechos, entre ellos, fármacos para la tiroides, la presión arterial y paracetamol. “Es posible que ella se haya golpeado la cabeza al caer y haya tenido alguna lesión interna en el cerebro que no se aprecia en el exterior o sangrado en el interior del cerebro”, explicó Baden.

El misterioso caso del perro de los Hackman

El forense también se pronunció sobre el estado del pastor alemán de los Hackman, cuyo cuerpo fue encontrado en un armario, cerca del de Arakawa. Según Baden, el animal podría haber quedado atrapado en el lugar durante el tiempo que pasó sin poder acceder al agua, lo que pudo haberle causado deshidratación, llevándolo a la muerte. “Es posible que el perro no haya tenido acceso a agua y haya muerto por deshidratación”, sugirió el médico. Los otros dos perros de la pareja fueron hallados en el exterior de la propiedad, aparentemente en buen estado de salud.

Otro aspecto que sigue siendo incierto es si la puerta que daba al patio de la mansión estaba abierta o cerrada en el momento de la tragedia. Este detalle podría ser crucial para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. El acceso o no al exterior podría haber influido en el curso de los acontecimientos, lo que agrega aún más misterio a lo sucedido.

La confirmación oficial de la fecha de muerte

Finalmente, el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, proporcionó un dato relevante en la investigación. Mendoza confirmó que el marcapasos de Hackman dejó de funcionar el 17 de febrero, lo que indica que esa fue probablemente la fecha de su muerte. La confirmación de esta información ayudó a precisar la cronología de los hechos, aunque las dudas siguen sobre el resto de los detalles que rodean el trágico fallecimiento de la pareja.

Gene Hackman, quien fue una de las leyendas del cine estadounidense y ganador de dos premios Oscar por sus papeles en "Contacto en Francia" y "Los Imperdonables", vivió en la mansión de Santa Fe desde finales de los años 80. Estaba casado con Betsy Arakawa desde 1991. (Con información de TN Show)