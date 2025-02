La familia de Gene Hackman rompió el silencio: las sospechas sobre la posible causa de su muerte

Gene Hackman murió a los 95 años en su casa de Santa Fe, Nuevo México. Los cuerpos del actor y de su esposa, al igual que el de uno de sus perros, fueron encontrados por los oficiales de policía que acudieron al lugar alertados por un llamado anónimo.

Las circunstancias alrededor de lo que ocurrió siguen estar claras todavía: el cuerpo del actor fue encontrado junto al de su esposa, Betsy Arakawa, y el de su mascota, en su casa de Santa Fe, Nuevo México.

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, en junio de 1993. (AP)

Tras el impacto que significó la pérdida de la leyenda de Hollywood que protagonizó éxitos como Contacto en Francia y Superman, entre otras, su familia habló por primera vez.

La hija de la figura de La conversación, Elizabeth Jean Hackman, le transmitió al sitio TMZ cuál es la principal sospecha que tienen con respecto a las causas de la muerte de su padre y que coincide con una de las líneas investigativas de la Policía: el monóxido de carbono.

Una imagen desde tomada desde un satélite del barrio en el que está ubicada la casa en la que vivía Gene Hackman. (Foto: Google Maps)

Una de las dos hipótesis de la muerte de Hackman es que hubo alguna falla en la casa que generó alguna pérdida de gas o humos tóxicos que habrían provocado la tragedia.

Desde un primer momento se supo que el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, descartó que hubiera terceros involucrados en las muertes. “La investigación está activa”, manifestó.

Un dato que también difundieron las autoridades policiales es que el actor tenía tres perros y solo uno de ellos murió. Dos de las mascotas están vivas.

Ned Beatty junto a Gene Hackman, en "Superman". (Foto: Warner)

Gene Hackman, una de las grandes leyendas de Hollywood

Gene Hackman había nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California. Su participación como Buck Barrow en Bonnie & Clyde (1967) le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, momento en el que despegó su carrera.

En 1971, después de una segunda nominación como mejor actor de reparto (I Never Sang for my Father, 1970) obtuvo el Oscar como Mejor Actor por su actuación como el detective Jimmy “Popeye” Doyle en la película Contacto en Francia, uno de sus grandes roles.

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa.

A partir de allí, todo fue en ascenso: en los tres años siguientes filmó 10 películas, desde La aventura del Poseidón hasta La conversación, una pieza maestra de Francis Ford Coppola. Hizo comedias como Los excéntricos Tenenbaums, dramas como Mississippi en llamas y hasta se puso en la piel del mítico villano Lex Luthor en Superman.

En los años 90 fue el perverso sheriff “Little” Bill Daggett en Los imperdonables, el western dirigido por Clint Eastwood, otro papel clave en su vida: le significó su segundo Oscar, esta vez como Mejor Actor de Reparto.

En 2004 decidió retirarse de la actuación, con 74 años, para dedicarse a la literatura. Hizo tres novelas de ficción histórica junto al arqueólogo Daniel Lenihan y luego publicó por su cuenta dos más, Payback at Morning Peak, y un policial, Pursuit. Fuente: (Tn)