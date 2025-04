El descargo de Lizy Tagliani tras ser acusada de ladrona por Viviana Canosa

La conductora Lizy Tagliani vivió un tenso cruce con la periodista Viviana Canosa, luego de que la acusara públicamente de haberle robado. A través de un video, la humorista fue contundente: "Quien quiera creerme, que me crea".

“Me llegan un montón de capturas y mensajes de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras", empezó Lizy en su video subido a Instagram. Y continuó: "Me pongo a disposición y, a partir de ahora, me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir".

"Les mando un beso grande, les pido disculpas por este video. Quien quiera creerme, que me crea”, finalizó en su mensaje. La declaración fue horas después de que Canosa la tratara de robarle, en referencia a un conflicto que se remonta al año 2014.

Pero lo peor llegó después. En LAM, Laura Ubfal reveló lo que nadie esperaba: “Cuando Lizy escuchó todo, se descompuso”. Y agregó que en el video que subió a Instagram, “se la ve temblando”. Además, Guido Záffora también confirmó que la humorista terminó con un fuerte bajón emocional.

La acusación de Viviana Canosa a Lizy

Por entonces, la periodista acusó a Tagliani de llevarse una cucharita de plata de su casa. En aquel momento, Lizy lo negó rotundamente y el episodio quedó en el recuerdo.

Sin embargo, el viernes Canosa reavivó la polémica en diálogo con el periodista Pampito “Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”, dijo Viviana, sin vueltas. Y en otro audio, apuntó más firme: “Es una traidora”. (con información de Ámbito y Paparazzi)