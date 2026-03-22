El “cura DJ” que es furor en el mundo homenajeará al Papa Francisco con un show en Plaza de Mayo

El padre Guilherme brindará un espectáculo el 18 de abril en Buenos Aires

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Padre DJ”, confirmó que se presentará el próximo 18 de abril en la Plaza de Mayo con un show gratuito que rendirá homenaje al Papa Francisco, a poco de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

El evento, que comenzará a las 20 en la Ciudad de Buenos Aires, combinará música electrónica, espiritualidad y un mensaje de encuentro. La convocatoria es impulsada junto a la Asociación Miserando y ya genera gran expectativa entre fieles y seguidores.

“Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino”, expresó el religioso en un mensaje difundido en

redes sociales, invitando a participar del evento abierto al público.

#BuenosAires #TodosTodosTodos #PapaFrancisco #PadreGuilherme ♬ som original - Padre Guilherme @padreguilherme Argentina, Buenos Aires! Quiero invitar a "todos, todos, todos" a vivir un momento muy especial: El 18 de abril a las 20 horas, nos vamos a encontrar en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para hacerle un gran Homenaje al Papa Francisco junto con la Asociación Miserando - miserandoorg. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino que siempre nos mostró la misericordia de Dios. La entrada es libre y gratuita Los espero a todos. ¡Argentina, nos vemos en Plaza de Mayo! #Argentina

De sacerdote a fenómeno global

Ordenado en 1999 y con experiencia como capellán militar, Guilherme Peixoto comenzó su camino como DJ en 2006 con el objetivo de recaudar fondos para su parroquia. Con el tiempo, desarrolló un estilo propio que fusiona techno con discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.

Su salto a la fama internacional se dio en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023, donde sorprendió a más de un millón de jóvenes con un set de música electrónica previo a la misa encabezada por el Papa Francisco.

Desde entonces, su gira “Hope Tour” lo llevó a distintos países con una propuesta que combina fe, música y tecnología. En sus presentaciones suele incluir fragmentos de mensajes del Papa Francisco y de Juan Pablo II, transformados en piezas musicales con fuerte contenido espiritual.

Un homenaje especial en Argentina

El show en Plaza de Mayo promete ser un evento masivo y emotivo, en el que se recordará la figura de Jorge Bergoglio, uno de los líderes más influyentes de la Iglesia Católica contemporánea.

Con entrada libre y gratuita, la noche buscará unir a creyentes y público general en una experiencia que mezcla música electrónica con un mensaje de esperanza y reflexión.