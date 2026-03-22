Ian Lucas reveló qué hará con el premio de MasterChef Celebrity

El influencer Ian Lucas, flamante ganador de MasterChef Celebrity, reveló qué hará con los 50 millones de pesos que recibió tras consagrarse en el reality de Telefe y sorprendió al asegurar que no destinará el dinero a gastos personales, sino a donaciones vinculadas a la salud infantil y al cuidado de animales.

El anuncio lo hizo durante su participación en el programa A la Barbarossa, donde contó que la decisión estuvo marcada por una experiencia personal que vivió durante las grabaciones del certamen.

Lucas recordó el vínculo que generó con una niña fanática del programa, que atravesaba una enfermedad terminal, y explicó que ese episodio cambió su manera de pensar el destino del dinero.

“Durante el transcurso del programa, me pasó una experiencia con una fan que se llama Oli, que era una nenita de 4 años que tenía una enfermedad terminal y la invité a ella y a los padres a merendar a mi casa. A los tres días, Oli falleció”.

El ganador contó que luego visitó el lugar donde la niña había estado internada y que ese momento fue determinante.

“Fui a conocer el hospital y cuando vi a otros chicos en la misma situación, decidí que una parte del premio va a ir a ese centro de salud”.

Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity

El influencer también adelantó que el resto del dinero será destinado a colaborar con organizaciones que trabajan con animales, una causa con la que dijo sentirse muy identificado.

“Amo a los perros. Los perros son más compañeros que las personas. El premio va a estar dividido en dos cosas”.

Según explicó, la idea es colaborar con refugios y espacios de rescate, además de aportar a iniciativas solidarias vinculadas al cuidado de mascotas.

Un final exitoso en el reality

Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity tras imponerse en la final a Sofía Gonet, en una temporada que tuvo altos niveles de audiencia y gran repercusión en redes sociales.

Con su triunfo, el influencer se llevó el premio mayor del programa, pero aseguró que lo más importante que le dejó la experiencia no fue el dinero, sino las historias personales que conoció durante el ciclo.

“Lo que viví en el programa me cambió mucho. Por eso quiero que el premio sirva para ayudar”.