El Carnaval del País lanzó una promoción especial para residentes y modificó horarios

REDACCIÓN ELONCE
El Carnaval del País puso en marcha una promoción exclusiva para residentes, con un combo de nueve noches a precio especial, y anunció cambios temporales en el horario de la boletería del Corsódromo durante la última semana del año.
El Carnaval del País lanzó una promoción especial para residentes de la ciudad y de Pueblo General Belgrano, con el objetivo de facilitar el acceso al espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina en la próxima edición 2026. La Comisión Directiva del Carnaval decidió implementar un abono con un paquete de entradas para nueve noches, a un valor promocional de 120 mil pesos, disponible hasta el 3 de enero.
La iniciativa estuvo pensada exclusivamente para vecinos de la ciudad y de la localidad vecina, quienes pudieron acceder a un combo que incluyó entradas para las noches del 3, 10, 17, 24 y 31 de enero, y los días 7, 15, 21 y 28 de febrero. Desde la organización se informó que el pack no incluyó ubicación asignada y que la compra debió realizarse de manera presencial en las boleterías del Corsódromo.
Para acceder al beneficio, los interesados debieron presentar DNI o constancia actualizada que acreditara domicilio en la ciudad o en Pueblo General Belgrano. Además, se aclaró que las entradas no fueron transferibles y que cada DNI pudo adquirir un solo combo promocional, con el fin de garantizar un acceso equitativo al beneficio.
Preparativos y fechas del Carnaval
Mientras avanzó la venta de entradas, las comparsas Papelitos, Mari Mari, Ara Yeví y O’ Bahía continuaron con los preparativos para una nueva edición del Carnaval del País, que volvió a desplegar todo su brillo en los 500 metros de pasarela del Corsódromo.
El espectáculo tuvo inicio previsto para enero, con funciones programadas los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 21 y 28 de febrero; y el feriado XXL de los días 14, 15 y 16 de febrero.
Desde la Comisión del Carnaval se destacó que la expectativa fue creciente, tanto por la participación de las comparsas como por la respuesta del público local y turístico, que año tras año acompaña al evento.
Cambios en los horarios de boletería
En paralelo a la promoción, la organización informó modificaciones excepcionales en los horarios de atención de las boleterías durante la última semana del año. Las ventanillas del Corsódromo atendieron el lunes 29 y martes 30 de diciembre de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, mientras que el miércoles 31 el horario fue de 9 a 13.
Asimismo, continuó habilitada la atención telefónica a través de los números (3446) 15225258, 15237776 y 15644455, y la venta online mediante la plataforma AllAccess, que permitió adquirir entradas y ubicaciones de manera anticipada.