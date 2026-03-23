Damas Gratis en la Fiesta Nacional de la Apicultura: “Estuvo buenísimo el show”, reflexionó Pablo Lescano

La Fiesta Nacional de la Apicultura tuvo uno de sus momentos más vibrantes con la presentación de Damas Gratis en la localidad de Maciá. La reconocida banda de cumbia liderada por Pablo Lescano hizo bailar a una multitud que acompañó el espectáculo incluso bajo una leve llovizna.

Tras el show, Lescano se mostró conforme con la respuesta del público: “Estuvo buenísimo el show. Se largó a lloviznar y la gente estuvo firme como rulo de estatua”. La frase reflejó el entusiasmo de los asistentes, que no se movieron del predio pese a las condiciones climáticas.

El recital formó parte de una de las noches centrales del evento, que reúne cada año a miles de personas con propuestas musicales, culturales y productivas.

Una conexión directa con el público

El líder de Damas Gratis destacó el rol del espectáculo en vivo y la conexión con los espectadores: “Está buenísimo lo que pasa, subir al escenario, tocar un par de cumbias y que la gente se divierta, que se cumpla la función. Que se pueda tocar y que la gente lo pueda disfrutar un show en vivo, interactuando con la gente”.

Foto: Elonce.

La presentación mantuvo la esencia característica de la banda, con un repertorio que hizo cantar y bailar a los presentes, consolidando una vez más su vínculo con el público.

Además, el músico hizo referencia a la intensa agenda que vienen llevando adelante: “Estamos cumpliendo con los shows. Hay una agenda que cumplir: venimos de Rosario, anterior estuvimos en Buenos Aires y ahora nos volvemos a nuestra casa”.

Técnica, puesta en escena y balance positivo

En cuanto a lo musical, Lescano también valoró las condiciones técnicas del espectáculo: “Estuvo buenísimo y estaba todo perfecto. Lo que charlamos con los músicos es la buena técnica. Por eso aprovechábamos para hacer lucir a nuestra cantante, Johana”.

La mención resalta el trabajo conjunto del equipo artístico y técnico, clave para el desarrollo de un show de calidad en un evento de gran magnitud como la Fiesta Nacional de la Apicultura.