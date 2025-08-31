Ex novia de futbolista de la Selección modeló bikinis al rojo vivo y verde oliva

Camila Mayan en bikini. La joven compartió una serie de imágenes desde Mallorca, España, y volvió a sorprender a sus seguidores con su elección de moda para un día de playa. La influencer, que se convirtió en un referente de estilo en redes sociales, apostó una vez más por un look fresco y sofisticado, ideal para disfrutar de las costas del Mediterráneo.
En esta oportunidad, la ex pareja del futbolista Alexis Mac Allister, lució una microbikini en tono verde oliva con textura acanalada que rápidamente se convirtió en el centro de atención. El conjunto estaba compuesto por un corpiño triangular clásico con breteles finos y una bombacha colaless con tiras regulables a los costados, un diseño que resaltó su figura y marcó tendencia.
El look se completó con un pareo de gasa translúcida en tonos marrones y anaranjados con estampado marmolado. Atado delicadamente a la cadera, la prenda dejó entrever parte de la bikini y aportó un aire sofisticado y elegante al clásico outfit playero.
Detalles de un look pensado al mínimo detalle
Para elevar aún más su estilo, la influencer sumó un accesorio llamativo: una gargantilla de cuentas de colores con un dije central en forma de flor gigante en tono bordó, pieza que se llevó gran parte de la atención. El toque final lo dieron unos lentes de sol rectangulares con armazón negro, perfectos para protegerse del intenso sol mediterráneo sin perder glamour.
En cuanto al peinado, Mayan eligió un rodete alto y descontracturado, con algunos mechones sueltos a ambos lados de la cara que le dieron un aire fresco y relajado. El maquillaje fue mínimo, con labios al natural y una piel luminosa, destacando la naturalidad como parte fundamental de su propuesta estética.
Al compartir las imágenes en Instagram, escribió: “Llegamos a la playita y la felicidad es total”, junto a un emoji de corazón rosa atravesado por una flecha. El gesto fue suficiente para que sus seguidores reaccionaran de inmediato, llenando la publicación de “Me gusta” y comentarios repletos de halagos.
Una segunda apuesta en rojo vibrante
Lejos de limitarse a una sola propuesta, Camila sorprendió a sus seguidores con un segundo look. En otro posteo, apareció con un traje de baño al rojo vivo: la parte inferior con tiritas atadas a los costados y la superior con una moldería que realzó su silueta. Como complemento, eligió un piluso, una pieza que en los últimos veranos se consolidó como uno de los accesorios más buscados.
En esta publicación, la influencer optó por la simpleza y escribió tan solo: “hola”, acompañado de un corazón rojo. Una vez más, la elección no pasó desapercibida y cosechó una gran cantidad de interacciones en cuestión de minutos.
Con estas propuestas, Mayan reafirma su lugar como referente de moda y estilo en redes sociales, combinando frescura, elegancia y naturalidad en cada aparición.