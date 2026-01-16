Bizarrap anuncia una colaboración internacional que nadie esperaba

El productor argentino reveló este viernes que formó parte de la producción de una nueva canción de la banda británica Gorillaz. La colaboración, inesperada para el público y celebrada en redes, marca otro salto internacional para el músico de 27 años.
Bizarrap anunció su colaboración con Gorillaz, una de las bandas más influyentes de las últimas dos décadas y referente mundial en la fusión de estilos, animación y experimentación sonora. El anuncio se conoció a través de las redes del artista argentino, donde expresó abiertamente su entusiasmo por trabajar con “sus ídolos”.
Una colaboración que nadie imaginaba
Gorillaz difundió su nuevo tema Orange County, en cuya producción participó Bizarrap, confirmando así un vínculo artístico que se venía insinuando desde finales del año pasado, aunque sin indicios concretos. La canción ya se encuentra disponible en plataformas y combina elementos característicos de la banda liderada por Damon Albarn con detalles propios de la escena electrónica argentina.
El productor publicó imágenes dentro del estudio, acompañado por la estética virtual de los integrantes animados de Gorillaz. En ese contexto escribió: “Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida”, expresó en su perfil oficial.
El impacto en la escena argentina e internacional
La aparición de Bizarrap en un proyecto de Gorillaz consolida la expansión global del movimiento urbano argentino, que desde hace algunos años suma nominaciones, premios y colaboraciones internacionales. En este caso, el cruce involucra a un proyecto musical con sello histórico y trayectoria mundial, lo que le otorga un peso simbólico adicional.
Para la banda británica, se trata de una nueva incursión en la experimentación con talentos emergentes y productores que reconfiguran el sonido pop internacional. En el caso del argentino, aparece como otro paso dentro de una carrera reciente pero marcada por alianzas inesperadas, de Shakira al trap español, pasando por la electrónica y ahora por el indie-digital británico.
Reacciones y repercusiones
Tras el anuncio, distintas cuentas del ecosistema musical celebraron la noticia y destacaron tanto el impacto artístico como la validación internacional que implica la colaboración.
Si bien no se difundieron detalles sobre posibles nuevas producciones conjuntas, la recepción en redes alimentó especulaciones sobre eventuales presentaciones en vivo o versiones extendidas.