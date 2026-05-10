Benjamín Vicuña habló sobre la homofobia y alertó: “Es un fracaso como sociedad”

El actor chileno Benjamín Vicuña volvió a generar repercusión al pronunciarse sobre la homofobia y los discursos de odio que aún persisten en la sociedad. En medio de la promoción de su nueva obra "Secreto en la montaña", el artista compartió una experiencia personal que lo llevó a reflexionar sobre la necesidad de reforzar la educación en valores como el respeto y la diversidad.

Durante una entrevista, Vicuña relató que recientemente presenció una situación que lo dejó preocupado: un grupo de niños entonaba canciones con contenido homofóbico mientras jugaban al fútbol. El actor destacó que lo más alarmante no fue solo el contenido, sino la naturalización de ese tipo de expresiones entre los más chicos.

Vicuña junto a Esteban Lamothe protagonizan "Secreto en la montaña"

“El amor claramente no tiene color ni género”, afirmó, al tiempo que cuestionó la contradicción entre los valores que se intentan transmitir desde la educación formal y las conductas que los niños replican en otros ámbitos. Para el actor, estos episodios reflejan una falla colectiva en la formación social.

Vicuña también apuntó al rol de los adultos, especialmente de los padres, en la reproducción de discursos discriminatorios. Señaló que muchas veces los niños imitan actitudes que observan en su entorno, lo que evidencia la importancia de predicar con el ejemplo en la vida cotidiana.

En ese sentido, el actor fue contundente: consideró que la persistencia de la homofobia es “una frustración y un fracaso para todos como sociedad”. Su reflexión reavivó el debate sobre la necesidad de profundizar políticas educativas y culturales que promuevan la inclusión desde edades tempranas.

"Secreto en la montaña" en el teatro, con Vicuña y Lamothe como protagonistas

La aclamada historia tuvo un estreno a sala llena en el Multiteatro el pasado viernes, donde recibió una ovación del público en una noche cargada de emoción. La versión protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe logró una conexión inmediata con los espectadores, consolidándose como uno de los debuts teatrales más comentados de la temporada.

Con una intensidad escénica notable, Vicuña y Lamothe sostienen un duelo actoral que atraviesa toda la obra, bajo la dirección de Javier Daulte, uno de los nombres más influyentes del teatro argentino. La puesta se apoya en interpretaciones profundas y contenidas que potencian el drama de una historia atravesada por el deseo, la represión y los mandatos sociales.

El elenco se completa con Laura Paredes y Roberto Castro, quienes aportan matices y solidez a una narrativa que se despliega con equilibrio entre lo íntimo y lo desgarrador. Cada personaje suma capas a un relato que interpela desde lo emocional y lo humano.

La obra combina amor prohibido, tensión y una sensibilidad constante que envuelve al espectador desde el inicio. La dirección apuesta a una estética sobria que deja espacio a las actuaciones, logrando una experiencia teatral intensa y cercana.

Ambientada en el interior profundo de Estados Unidos, la historia sigue el vínculo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un amor tan poderoso como imposible dentro de un contexto que los condena. La frase “uno no se enamora de quien quiere” atraviesa la obra como una sentencia inevitable que marca el destino de los protagonistas.