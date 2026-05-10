Maluma anunció que será padre por segunda vez y emocionó a sus fans con una tierna foto familiar

El cantante colombiano confirmó que espera su segundo hijo junto a Susana Gómez con una emotiva imagen junto a su hija París que generó miles de reacciones en redes sociales.
El artista colombiano Maluma anunció que será padre por segunda vez y compartió la noticia con sus seguidores a través de una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral.
En la imagen, en blanco y negro, se lo ve junto a su pareja, Susana Gómez, y su hija París, mientras ambos besan el vientre de la futura mamá.
El cantante acompañó la foto con un corazón azul, lo que muchos interpretaron como una pista sobre el sexo del bebé, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial. La publicación generó una ola de felicitaciones tanto de fanáticos como de colegas del mundo artístico.
La llegada de su primera hija
Este anuncio llega dos años después del nacimiento de su primera hija, París, quien nació en marzo de 2024 y marcó un antes y un después en la vida personal del artista. Desde entonces, Maluma compartió distintos momentos familiares, mostrando una faceta más íntima y cercana con su público.
Un presente profesional en la música y en la moda
A nivel profesional, Maluma continúa activo con giras internacionales y nuevos proyectos musicales. Su capacidad para mantenerse vigente en una industria tan competitiva se apoya en la constante reinvención de su estilo y en colaboraciones con artistas de distintos géneros, lo que le permite ampliar su alcance global y sostener su popularidad.
Además de la música, el cantante incursionó en el mundo empresarial y de la moda, consolidando su marca personal más allá del escenario. Estas iniciativas lo posicionan como un referente no solo artístico, sino también comercial dentro del entretenimiento latino.
En las últimas semanas, el colombiano generó expectativa con el anuncio de su próximo álbum, Loco x Volver, previsto para el 15 de mayo, un trabajo que él mismo definió como el más íntimo y personal de su carrera.
Entre las canciones más recientes vinculadas a esta nueva etapa aparecen temas como “1+1” junto a Kany García y “BOTERO”, colaboración con Arcángel y NTG. Además, en plataformas y redes comenzaron a circular nuevos sencillos y adelantos como “7 AM”, “Pegada a Ti” y “Donde Estés”, que muestran una faceta más romántica y melódica del artista.