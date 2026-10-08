YPF acordó vender combustible sostenible para aviones y prevé una inversión de US$400 millones

YPF y TotalEnergies alcanzaron un acuerdo para comercializar combustible sostenible de aviación producido en Santa Fe. El proyecto contempla una inversión de US$400 millones y apunta a exportaciones.
La petrolera YPF anunció un acuerdo con la compañía francesa TotalEnergies para la comercialización de combustible sostenible de aviación (SAF), que será producido en una futura biorrefinería ubicada en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El proyecto contempla una inversión estimada de 400 millones de dólares y está orientado principalmente al abastecimiento de mercados internacionales.
El convenio fue firmado a través de Santa Fe Bio, una sociedad integrada por YPF y Essential Energy, con TOTSA TotalEnergies Trading, empresa comercializadora del grupo energético francés.
Este acuerdo establece un compromiso de compra de largo plazo para la futura producción de combustibles renovables, lo que permitirá contar con un comprador para una parte importante de los volúmenes previstos por el emprendimiento.
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La iniciativa contempla la transformación de una antigua refinería de San Lorenzo en una instalación destinada a producir combustibles renovables para el mercado internacional.
Según los datos difundidos por las empresas, la futura biorrefinería tendrá una capacidad estimada de 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO, dos productos vinculados con la utilización de materias primas renovables.
El SAF es un combustible destinado a la aviación que puede utilizarse como alternativa parcial al combustible convencional, mientras que el HVO es un combustible renovable obtenido mediante el tratamiento de aceites y grasas.
Un acuerdo destinado principalmente a la exportación
El convenio estableció que TotalEnergies adquirirá la mayor parte de la producción futura de la planta, mediante un compromiso comercial de largo plazo.
Además, la compañía francesa contará con un derecho de preferencia sobre los volúmenes restantes, según las condiciones difundidas sobre el acuerdo.
La producción estará orientada principalmente a los mercados internacionales, donde distintas compañías aéreas buscan incorporar combustibles de menor intensidad de carbono a sus operaciones.
El proyecto industrial se encuentra en etapa de desarrollo y contempla una inversión superior a los 400 millones de dólares.
De acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, la operación plena de la biorrefinería está prevista para 2029, una vez completadas las etapas de ingeniería, financiamiento y adecuación de las instalaciones.
El acuerdo comercial permitirá avanzar con mayor previsibilidad en el desarrollo del emprendimiento, aunque la producción todavía no comenzó.
La iniciativa forma parte de la estrategia de YPF de ampliar su participación en el sector de combustibles renovables y aprovechar oportunidades de exportación vinculadas con la transición energética. (Fuente: Reuters y Aviacionline)