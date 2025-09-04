 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Transporte de cargas: el gobierno derogó las tarifas de referencia

Quedaron derogadas las tarifas de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y derivados. La Secretaría de Transporte consideró necesario “eliminar barreras regulatorias que atenten contra la libertad económica”.

4 de Septiembre de 2025
Transporte de cargas
Transporte de cargas Foto: Archivo

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, derogó las resoluciones que establecían las tarifas de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y derivados, en el marco de un proceso de desregulación y simplificación administrativa.

 

La Resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial dejó sin efecto la normativa vigente desde 2016 que fijaba valores orientativos surgidos de las mesas de negociación entre transportistas y productores agropecuarios.

 

La cartera que conduce Luis Octavio Pierrini consideró que esas referencias habían generado “diversas interpretaciones respecto de su aplicación” y que era necesario “eliminar barreras regulatorias que atenten contra la libertad económica”.

 

Libre negociación

La medida se tomó luego de que varias entidades, entre ellas la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) anunciaran su retiro de las mesas de trabajo, argumentando que la política tarifaria debía regirse por la libre negociación de las partes sin intervención estatal, salvo en casos de conductas anticompetitivas comprobadas.

 

En paralelo, transportistas y dadores de carga firmaron en marzo un acta acuerdo con un nuevo cuadro tarifario de alcance nacional que reemplaza a las anteriores referencias oficiales.

 

La resolución también dispuso notificar a las cámaras empresarias del transporte, a las entidades agropecuarias y a organismos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA).

