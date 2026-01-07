Tarifa eléctrica: se dieron a conocer los nuevos valores aprobados por el EPRE

El Ente Provincial Regulador de la Energía aprobó los nuevos valores que regirán en enero de 2026. Los detalles a continuación.
El cuadro tarifario eléctrico correspondiente al mes de enero de 2026 fue aprobado oficialmente por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), a partir de una resolución que se apoya en normativa provincial y nacional vinculada a la política energética y al esquema de subsidios vigente en Entre Ríos.
La medida se encuadró en la Resolución N° 564/25 de la Secretaría de Energía de la Provincia, que dispuso la suspensión transitoria del traslado a los usuarios finales de la adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), manteniéndose los valores vigentes desde agosto de 2024. Esta decisión tuvo carácter excepcional y fue adoptada ad referéndum del Poder Ejecutivo Provincial.
Además, se estableció el otorgamiento de un subsidio provincial destinado a usuarios residenciales urbanos y rurales registrados en el Nivel 2 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), equivalente al seis por ciento del VAD, con un tope de consumo mensual de 300 kWh, vigente hasta el 28 de febrero de 2026.
Subsidios y precios mayoristas de la energía
El cuadro tarifario eléctrico aprobado también contempló los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Estos valores incluyeron el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), los Servicios Adicionales (PES) y el Transporte de Energía Eléctrica.
Desde el EPRE se aclaró que, hasta tanto se reglamente el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 943/25, se continuó aplicando el régimen de subsidios vigente en diciembre de 2025 para los usuarios residenciales de bajos y medianos ingresos, manteniendo la segmentación establecida a nivel nacional.
Asimismo, se ratificó que las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro continuaron accediendo a un tratamiento tarifario especial, aplicándose el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales de Nivel 2 para la totalidad del volumen consumido.
Alcance de la resolución y vigencia
El cuadro tarifario eléctrico aprobado quedó condicionado a que no se produzcan nuevas modificaciones en los precios mayoristas de energía, potencia o transporte dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación. En caso de cambios, las distribuidoras podrán presentar nuevos cuadros para su análisis.
La resolución también dispuso que las facturas de los usuarios beneficiarios del subsidio provincial incluyan la leyenda “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”. Finalmente, se ordenó la notificación a las distribuidoras eléctricas, la publicación en el Boletín Oficial y en la página web del EPRE.
Los nuevos valores
