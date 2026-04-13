Reclamos de Entre Ríos ante la Nación: tres ejes clave y gestiones, según Julio Rodríguez Signes

Los reclamos de Entre Ríos ante la Nación vuelven al centro de la agenda política y económica, con tres ejes principales que impactan directamente en el desarrollo provincial. Así lo explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en diálogo con Elonce, donde detalló el estado de las gestiones y las acciones en curso.

“Son tres temas fundamentales en la configuración económica. Los menciono en orden cronológico, no de importancia”, sostuvo el funcionario, al enumerar los puntos centrales del reclamo. Según indicó, se trata de cuestiones estructurales que condicionan el crecimiento de la provincia y su capacidad de financiamiento.

Rodríguez Signes subrayó que estos planteos no son recientes, sino que se arrastran desde hace décadas y requieren definiciones de fondo por parte del Estado nacional.

Deuda previsional y reclamo por ANSES

El primero de los reclamos de Entre Ríos ante la Nación está vinculado al sistema previsional. “Entre Ríos cedió el 15% de coparticipación en los noventa para financiar el ANSES. Nosotros no transferimos las cajas de jubilaciones. La Nación no financió el déficit. Eso ha provocado un perjuicio gigantesco”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Este incumplimiento explica las leyes de emergencia que se trataron”. Además, confirmó que existe un reconocimiento parcial de la deuda por parte del Estado nacional: “La Nación reconoció que tiene una deuda con la provincia y adelantó algo de recursos, pero todavía falta una liquidación final”.

Este punto es considerado clave para las finanzas provinciales, ya que impacta directamente en la sostenibilidad del sistema previsional.

Salto Grande e Hidrovía: reclamos estratégicos

El segundo eje está vinculado a la represa de Salto Grande. “Histórica deuda de Nación. A fines de los noventa, se hizo un acuerdo por el cual los excedentes pasan a Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Al principio se los liquidó bien, pero luego se fue desnaturalizando el sistema de cálculo”, señaló Rodríguez Signes.

Sobre este punto, precisó: “La pretensión orilla los mil millones de dólares. Estamos reclamando ante la Corte lo que corresponde del acuerdo de 1998. No es un reclamo jurídico de transferencia de la represa. La Corte se declaró competente, esto es muy importante. Queremos llegar a un acuerdo de reconocimiento de deuda”.

El tercer tema corresponde a la hidrovía del río Paraná. “Es un reclamo administrativo político. El presidente ordenó el trazado por el río Paraná Guazú. Esto hasta hoy no es así. Pasa por el lado bonaerense”, indicó.

Además, remarcó el impacto productivo: “Tendríamos acceso a una vía navegable y permitiría la instalación de industria manufacturera que busca salida al mar. Están analizando la adjudicación”.

Desarrollo provincial y conflicto con Uruguay

Rodríguez Signes también contextualizó los reclamos de Entre Ríos ante la Nación en el marco del desarrollo económico: “Entre Ríos está 22º en el índice de desarrollo humano de las provincias. El ingreso per cápita es muy bajo. Aumentarlo depende del desarrollo económico y esto, a su vez, del apalancamiento de herramientas financieras”.

En paralelo, se refirió al conflicto con Uruguay por la instalación de una planta de hidrógeno: “Hasta este momento, la provincia está haciendo gestiones frente a las autoridades uruguayas para intentar que, antes de que comience, se relocalice y no impacte en la costa del río Uruguay como está previsto en el proyecto original”.

Julio Rodríguez Signes

También explicó el rol de la Justicia: “La Justicia federal interviene en un trámite de prueba anticipada para que sirva de antecedente probatorio en un eventual conflicto”.

Finalmente, advirtió sobre los mecanismos internacionales: “Para resolver estos temas estaría el Tratado del río Uruguay y en el Estatuto del río de la Plata. El primero ordena límites y el Segundo crea la CARU, el órgano de resolución de conflictos de uso de las aguas”.

Y concluyó: “Si este tema no se puede resolver de forma amigable, probablemente haya que agregar al Estado Nacional como un actor más. Ojalá se resuelva de una manera distinta a la de Botnia”.