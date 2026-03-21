Llega el Día PyME CASFOG a Entre Ríos: financiamiento y crédito a pymes

REDACCIÓN ELONCE
El evento se llevará a cabo el 21 de abril y reunirá a empresas con entidades financieras. Apunta a facilitar el acceso al crédito y generar oportunidades concretas de crecimiento para el sector productivo.
El Día PyME CASFOG en Paraná se realizará el próximo 21 de abril con el objetivo de acercar herramientas de financiamiento a pequeñas y medianas empresas y reducir la brecha existente en el acceso al crédito. La iniciativa busca generar un espacio de vinculación directa entre el sector productivo y los principales actores del sistema financiero.
La jornada tendrá lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ubicado en calle General José de San Martín 15, en el horario de 9:30 a 13:00. Bajo la consigna “el financiamiento existe y la diferencia está en acceder a él”, el encuentro se propone como un ámbito práctico donde los empresarios puedan interiorizarse sobre alternativas reales de crédito.
Durante el evento, los asistentes podrán conectarse con Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades bancarias e instituciones financieras, con el fin de conocer en detalle las herramientas disponibles para impulsar proyectos productivos y mejorar el acceso a financiamiento.
Un espacio de vinculación y oportunidades
Desde la organización señalaron que la actividad fue diseñada para transformar la información técnica en acciones concretas de inversión y desarrollo. En ese sentido, se presentarán programas de asistencia financiera adaptados a la estructura de las pymes locales, con propuestas orientadas a distintos sectores económicos.
El encuentro también permitirá a los participantes evaluar opciones de financiamiento según sus necesidades específicas, con asesoramiento directo de especialistas y representantes de entidades financieras. Se espera que esta interacción facilite la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento empresarial.
La iniciativa forma parte de una serie de jornadas impulsadas en distintas provincias con el objetivo de fortalecer el entramado productivo y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el país.
Organización y convocatoria abierta
El evento es organizado por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), con la colaboración de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos, y cuenta con el patrocinio de VetCAP.
Desde la entidad destacaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas y convocaron a empresarios, emprendedores y actores del sector productivo a participar de esta nueva edición del Día PyME CASFOG en Paraná.
La propuesta apunta a consolidarse como un espacio clave para generar oportunidades de financiamiento, fomentar la inversión y acompañar el desarrollo de las pymes, consideradas un motor central de la economía regional.
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