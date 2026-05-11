Por las tensiones en Medio Oriente, avanza el precio del petróleo

El conflicto en Medio Oriente y las declaraciones de Donald Trump sobre Irán marcan la jornada. Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este lunes, luego de haber tocado máximos históricos al cierre de la semana pasada. Mientras, los precios del petróleo repuntan, un día después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que la respuesta de Irán a una propuesta de paz estadounidense era "inaceptable", lo que aumentó los temores sobre el suministro, ya que el estrecho de Ormuz permaneció prácticamente cerrado.

Los futuros del crudo Brent suben 2,62%, hasta los u$s103,94 por barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se sitúa en u$s97,93 por barril, con un alza de 2,65%. La semana pasada, ambos contratos registraron pérdidas semanales del 6% ante la esperanza de un fin inminente al conflicto de 10 semanas de duración.

Sin embargo, esa esperanza volvió a esfumarse luego de que Trump calificara las últimas propuestas de Teherán como "totalmente inaceptables", las cuáles incluían el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y el alivio de las sanciones, manteniendo cierto control sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, según una persona familiarizada citada por Bloomberg.

Según fuentes oficiales estadounidenses, está previsto que Trump llegue a Beijing el miércoles y que, entre otros temas, hable con su contraparte china, Xi Jinping, sobre Irán.

Las claves de la jornada en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,07% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,04%. De todas maneras, ambos índices se ubican en sus máximos históricos. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,11% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Moderna (+8,43%), Intel (+6%) y Micron (+6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en VeriSign (-6%), Waters Corporation (-4%) y The Mosaic Company (-4%).

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,45%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,12% y el CAC francés retrocede con 0,12%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido avanza 0,03%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,05%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,08%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,32% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,47%.