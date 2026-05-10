Escala la tensión en Medio Oriente: Trump rechazó la respuesta de Irán y lanzó una dura advertencia

Trump calificó de "inaceptable" la respuesta de Irán al plan de paz impulsado por EE.UU

El conflicto en Medio Oriente volvió a escalar este domingo luego de que Donald Trump calificara como “inaceptable” la respuesta de Irán al plan de paz impulsado por Estados Unidos. Aunque no trascendieron detalles del documento enviado por Teherán, el mandatario norteamericano lanzó una advertencia contundente: “Ya no se reirán más”.

La declaración se dio en un contexto de creciente fragilidad en la tregua regional, con nuevos reportes de ataques con drones iraníes contra embarcaciones en el Golfo Pérsico. Estos episodios encendieron alarmas sobre la seguridad de las rutas marítimas, especialmente en zonas estratégicas para el comercio internacional como el estrecho de Ormuz.

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reforzó el tono de confrontación al asegurar que el conflicto “aún no ha terminado”. El líder israelí insistió en que las operaciones continuarán mientras Irán conserve reservas de uranio altamente enriquecido, considerado un punto crítico en la disputa.

Desde Teherán, en tanto, las autoridades sostienen que buscan cerrar los distintos frentes abiertos, incluyendo el conflicto en Líbano, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbollah. Sin embargo, también advirtieron que están preparados para defender sus instalaciones nucleares ante cualquier intento de intervención.

La tensión se mantiene en niveles elevados, con movimientos militares, advertencias cruzadas y negociaciones frágiles. Mientras Washington intenta avanzar con una salida diplomática, el escenario sigue marcado por la desconfianza y el riesgo de una escalada mayor en toda la región.