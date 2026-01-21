Plazos fijos: los bancos suben los rendimientos para los ahorros

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a publicar su tabla comparativa con las tasas de interés que pagan los bancos por los plazos fijos en pesos a 30 días.
Los bancos tomaron nota del nuevo escenario financiero y ofrecen un rendimiento más elevado a sus clientes por los plazos fijos.
Esta suba está coordinada con el flamante escenario monetario y financiero oficial.
La semana pasada, el Gobierno decidió una suba de las tasas de interés, en la licitación donde refinanció deuda en pesos, para evitar dejar "pesos en la calle".
Por el contrario, Economía decidió absorber todos esos pesos otorgando a los financistas una mejora en los rendimientos.
La suba de la tasa se decidió después de que el Indec informó un salto en la inflación: el IPC fue 2,8% en diciembre, continuando una línea alcista de la inflación en los últimos siete meses.
La oferta de los bancos
El Banco Central publicó las tablas con las últimas tasas pasivas y expuso brechas significativas de rendimiento entre las distintas entidades financieras.
Para una inversión base de $100.000, la oferta actual en el mercado oscila entre el 20,5% y el 31,5%.
Eso sucede porque hay bancos que todavía no se adaptaron al nuevo escenario financiero.
Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Macro lidera con un 27,5%, seguido por el Banco Nación (26%), BBVA (26%) y el Banco Provincia (25%). En el extremo inferior de este grupo se ubican el Banco Ciudad, con un 20,5%, y el Santander, que ofrece un 21 por ciento.
Plazos fijos en dólares
Algunos de los bancos más importantes del sistema financiero decidieron elevar de manera notoria el rendimiento de los plazos fijos en dólares. Una dinámica que tomó un verdadero impulso en las últimas jornadas de 2025, y que en la práctica llevó a cientos de ahorristas a colocar sus dólares en los bancos, en depósitos a plazo fijo.
La novedad no rige ni para todos los bancos ni para todos los plazos. De hecho, la mejora en los rendimientos se nota en los plazos de por lo menos 365 días. Hay uno entre los bancos líderes, el Banco Galicia, que ya ofrece una tasa de interés más elevada a partir de los 180 días.
Algunas de las entidades líderes ya ofrecen una tasa del 5% anual en dólares. La condición principal para acceder a una tasa preferencial por los depósitos es realizar un plazo fijo en dólares de por lo menos 365 días, con la excepción del Galicia.
La estrategia de los bancos responde a un interés particular: captar divisas que le permitan utilizar esa liquidez para prestarles a empresas exportadoras, que no tienen acceso fluido al mercado de capitales. O, en todo caso, hacer clientes entre pymes exportadoras que necesitan financiamiento por una cuestión particular.
Las tasas
Un plazo fijo a 30 días, estas son las tasas de los principales bancos:
- Banco Macro: 27,5%
- Banco Nación: 26%
- Banco Provincia: 25%
- Banco Credicoop: 25%
- BBVA: 23%
- Banco ICBC: 23,5%
- Banco Galicia: 22%
- Banco Santander: 21%
- Banco Ciudad: 20,5%
Plazo fijo online para no clientes:
- Banco Voii: 31,5%
- Banco de Comercio: 31%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 31%
- Banco BICA: 30%
- Banco CMF: 30%
- Banco Mariva: 30%
- Banco Meridian: 30%
- Banco de Córdoba: 29%
- Reba: 29%
- Banco Columbia: 27%
- Banco del Sol: 26,5%
- Banco de Corrientes: 26,5%
- Banco Hipotecario: 26,5%
- Bibank: 26%
- Banco del Chubut: 25%
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 25%
- Banco Julio: 24,5%
- Banco Comafi: 24%
- Banco Dino: 24%
- Banco ICBC: 23,5%
- Banco Masventas: 22%
- Banco de Formosa: 21%