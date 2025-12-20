Nuevo régimen cambiario y fórmula para medir la inflación: cómo impactará el IPC en el dólar desde enero

A partir del próximo 1.º de enero entrará en vigencia un nuevo régimen cambiario en la Argentina, que modificará el funcionamiento de las bandas del dólar oficial. Según lo anunciado por el Banco Central, los límites superior e inferior del tipo de cambio comenzarán a ajustarse al ritmo de la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que a su vez estrenará una nueva metodología de cálculo.

El cambio se da en un contexto de transición económica, con una inflación que mostró aceleración en los últimos meses y un proceso de recorte de subsidios que podría tener impacto directo en los precios. En ese marco, economistas y analistas comenzaron a evaluar si la nueva fórmula del IPC podría implicar un salto en la medición inflacionaria y, en consecuencia, un techo más alto para el dólar mayorista.

Bandas cambiarias y remonetización

Esta semana, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, anunció el inicio de una nueva fase de “remonetización” de la economía. En ese esquema, las bandas cambiarias dejarán de moverse a un ritmo fijo mensual y pasarán a actualizarse de acuerdo con la inflación.

Según explicó, el objetivo es acompañar el aumento de la demanda de dinero y, al mismo tiempo, permitir la compra de reservas sin generar distorsiones en el mercado cambiario. De esta forma, el Banco Central buscará darle mayor previsibilidad al esquema cambiario y reducir la incertidumbre hacia adelante.

Hasta ahora, las bandas se ajustaban a un ritmo del 1 % mensual, un mecanismo que, según analistas, comenzó a quedar atrasado frente a una inflación que acumuló cuatro meses consecutivos de aceleración.

La nueva medición de la inflación

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que conduce Marco Lavagna, publicará la nueva fórmula para medir la inflación. Se trata de una actualización metodológica que el organismo viene trabajando desde la gestión del entonces ministro de Economía Sergio Massa.

El cambio en el IPC fue uno de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del acuerdo. En ese marco, el staff del organismo indicó que el nuevo índice sería lanzado hacia fines de este año.

Posteriormente, el Indec confirmó que el dato de inflación correspondiente a enero de 2026 será el primero que se publicará bajo esta nueva metodología.

¿Un IPC más alto?

Una de las principales incógnitas es si la nueva formulación del IPC reflejará una inflación más elevada que la actual. El presidente de Analytica, Ricardo Delgado, sostuvo que, si los ponderadores se parecen a los utilizados en la Ciudad de Buenos Aires, la inflación medida con la estructura de consumo de 2017 y 2018 habría sido “algunas décimas más alta” que la que hoy publica el Indec.

“Al principio vamos a ver una corrección producto de un ajuste lógico a una estructura de consumo que es muy distinta a la que hoy está midiendo el Indec”, explicó el economista. Ese cambio, añadió, se reflejará automáticamente en el techo de la banda cambiaria debido a la nueva regla que comenzará a regir desde enero.

Sin embargo, aclaró que la inflación impactará en las bandas con un rezago de dos meses. Por ejemplo, en enero se aplicará el IPC de noviembre, que fue del 2,5 %, mientras que en febrero se utilizará el dato correspondiente a diciembre.

El peso de los servicios y los subsidios

Otro punto clave es el mayor peso que tendrán los servicios públicos dentro de la nueva canasta de consumo. El director de EPyCA, Martín Kalos, explicó que este cambio podría amplificar el impacto de las decisiones del Gobierno en materia de tarifas.

“Van a tomar más peso los servicios públicos. Hace un año, con este nuevo IPC, los aumentos habrían sido mucho mayores, porque las tarifas subieron fuerte en 2024”, señaló. No obstante, agregó que durante 2025 algunos precios volvieron a atrasarse, lo que podría implicar nuevas actualizaciones en 2026.

En ese sentido, el ritmo de reducción de subsidios energéticos será un factor determinante para la evolución de la inflación y, por ende, para el movimiento de las bandas cambiarias.

La postura oficial

Desde el Gobierno buscaron llevar tranquilidad respecto al impacto de estas medidas. En conferencia de prensa, Bausili negó que el nuevo esquema tenga un efecto directo sobre los precios.

“Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que la inflación vaya a ser mayor o menor. Va a depender de la propia dinámica inflacionaria. Le estamos dando flexibilidad al esquema, lo que creemos que reduce la incertidumbre”, sostuvo.

El titular del BCRA remarcó que la decisión es consistente con un sendero de desinflación, alineado con el objetivo del presidente Javier Milei de alcanzar inflación cero hacia mediados de 2026.

Compras de dólares y reservas

Bausili también anticipó que el Banco Central podría intervenir con mayor frecuencia en el mercado cambiario para comprar dólares, siempre que el volumen no altere el normal funcionamiento del Mercado Libre de Cambios.

“La mayoría de los días no debería sorprender que el BCRA esté comprando dólares”, afirmó, y precisó que el parámetro será una participación cercana al 5 % del volumen diario negociado, aunque ese monto dependerá de la operatoria de cada jornada.

Finalmente, insistió en que la acumulación de reservas no implica un sesgo alcista del tipo de cambio. “Las compras responden a un aumento en la demanda de dinero. La manera de abastecer esa demanda es comprando reservas”, concluyó.

Con el nuevo régimen cambiario y la actualización del IPC a la vuelta de la esquina, el mercado seguirá de cerca los primeros datos de inflación y las decisiones oficiales, que serán clave para definir el rumbo del dólar en los primeros meses del año. (Con información de Infobae)