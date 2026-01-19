La inflación mayorista cerró 2025 en 26,2% y marcó el nivel más bajo en ocho años

La inflación mayorista cerró 2025 con un incremento acumulado del 26,2%, el nivel más bajo de los últimos ocho años, de acuerdo a los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien en diciembre se registró una aceleración mensual del 2,4%, el resultado anual mostró una fuerte desaceleración frente al 67,1% registrado en 2024.

Con este desempeño, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumuló una suba del 31,5% durante todo el año pasado. Además, el guarismo anual implicó una reducción de 40,9 puntos porcentuales respecto del año anterior y se convirtió en el registro más bajo desde 2017, cuando la inflación mayorista fue del 18,8%, publicó Infobae.

Según el informe oficial, la suba de diciembre respondió a un incremento del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los productos importados. Dentro de los bienes de origen nacional, los rubros con mayor incidencia en el IPIM fueron los refinados del petróleo (0,70%), alimentos y bebidas (0,38%), petróleo crudo y gas (0,24%), vehículos y autopartes (0,23%) y productos agropecuarios (0,21%).

La inflación mayorista tocó en 2025 el menor nivel en 8 años (foto archivo)

En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró una suba del 2,2% en diciembre, impulsado por aumentos del 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) aumentó 2,4% en el último mes del año, con subas del 2,8% en los productos primarios y del 2,3% en los manufacturados y la energía eléctrica.

En cuanto a la inflación minorista, el IPC mostró una leve aceleración en diciembre respecto del 2,5% de noviembre, influido por factores estacionales y ajustes en precios regulados. El Indec detalló que la división con mayor aumento mensual fue Transporte (4,0%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), mientras que la mayor incidencia correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Dentro del desagregado, Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%) fueron los rubros con menores variaciones en diciembre. En contraste, los precios Regulados lideraron los incrementos con el 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,0%) y los Estacionales (0,6%).

En la comparación interanual, la inflación minorista se redujo en 86,3 puntos porcentuales frente al 117,8% registrado en 2024. De cara a 2026, el Presupuesto nacional proyecta un IPC del 10,1%, aunque estimaciones privadas lo ubican en torno al doble. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación esperada para este año se ubica en 20,5%, mientras que consultoras privadas estiman que recién en 2028 podría alcanzarse un nivel anual de un solo dígito.