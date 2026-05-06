Se viene una nueva edición del Hot Sale, con descuentos y cuotas sin interés

Del 11 al 13 de mayo se realizará la edición 2026 del Hot Sale, que reunirá a más de 800 marcas con descuentos, cuotas sin interés, envíos más rápidos y gratuitos. Todos los detalles.
La edición 2026 del Hot Sale ya tiene fecha. El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se realizará del 11 al 13 de mayo y concentrará más de 800 marcas con descuentos, cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos, especialmente en rubros como tecnología y electrodomésticos.
"En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales", explicó Andrés Zaied, presidente de CACE.
"Como requisito para participar, todas las empresas deben ofrecer al menos el 5% de descuento y 3 o más cuotas sin interés, o bien un 10% de descuento directo sobre el precio de lista", se detalló.
Durante el Hot Sale se concentran miles de ofertas y promociones especiales en distintas categorías.
Durante las 72 horas, las marcas también activan distintas estrategias para captar la atención del consumidor. Dentro del sitio web oficial, podras encontrar:
💣 MegaOfertas Bomba y Noche Bomba: descuentos especiales por tiempo limitado en horarios específicos.
💣Mega BOOM: exclusivo para la última noche (miércoles 13 de mayo) de 22 a 00 hs con rebajas que pueden superar el 50%.
❗ Sección Descolocados: productos fuera de temporada con precios un 40% más bajos.
🖱️ Más clickeados: un ranking de los productos más populares entre los usuarios.
Además, los usuarios podrán filtrar por cuotas sin interés, orden por precios de menor a mayor, talles, colores o porcentaje de descuento.
Las categorías disponibles
El Hot Sale 2026 estará organizado en 11 grandes categorías, lo que permite encontrar productos de forma más rápida. Entre las principales se encuentran:
- 🖥️Electro y Tecnología
- ✈️Viajes
- 👖Indumentaria y Calzado
- 🛋️ Hogar, Muebles y Decoración
- 🛒 Supermercado y Consumo Masivo
- 🏠Salud y Belleza
- 🏃🏻Deportes y Fitness
- 👶🏻Bebés y Niños
- 🚗Motos y Autos
- ⭕Servicios
- 🍷Gastronomía y Bodegas
En total, habrá más de 15.000 ofertas activas y el 48% de las empresas participantes son pymes.
Herramientas de búsqueda
El sitio incorporará filtros avanzados que permitirán ordenar las ofertas según distintos criterios: precio, porcentaje de descuento, cuotas sin interés, talles, colores o volumen de compra. Esta funcionalidad apunta a mejorar la navegación en un entorno con alto volumen de publicaciones.
La incorporación de filtros responde a la necesidad de reducir el tiempo de búsqueda y facilitar la comparación entre productos similares.
Cybot: asistencia con inteligencia artificial
El evento contará nuevamente con Cybot, un asistente virtual con inteligencia artificial diseñado para el Hot Sale y el CyberMonday. Esta herramienta permite realizar consultas sobre productos, marcas, recomendaciones y alternativas disponibles dentro del sitio oficial.
El objetivo de Cybot es acompañar el proceso de búsqueda en un contexto de múltiples opciones. Su implementación se vincula con un comportamiento de consumo que prioriza la información previa y la evaluación comparativa antes de tomar decisiones.
Recomendaciones
Desde CACE y especialistas del sector se plantean dos recomendaciones principales para quienes participen del evento:
Elaborar una lista previa de productos de interés y comparar precios antes del inicio del Hot Sale, con el fin de identificar si los descuentos aplicados corresponden a valores de referencia reales. Evaluar el costo total de la compra, incluyendo gastos de envío y condiciones de financiación. En determinados casos, las cuotas sin interés o la logística de entrega pueden influir en la elección final.
Es por ello que los organizadores recuerdan que las promociones publicadas durante el evento son responsabilidad de cada empresa participante.
A más de una década de su primera edición, el Hot Sale se mantiene como una instancia relevante dentro del calendario del comercio electrónico en Argentina. La combinación de volumen de marcas, diversidad de categorías y herramientas de búsqueda configura un entorno orientado a facilitar operaciones de compra en línea.
El desarrollo de esta edición se inscribe en un escenario donde el canal digital continúa expandiéndose y donde las condiciones de financiación, el acceso a información y la comparación de precios forman parte del comportamiento habitual de los consumidores.
Continuo crecimiento
De acuerdo con el Estudio Anual 2025 elaborado por la CACE, el comercio electrónico alcanzó una facturación de $34,03 billones, lo que representó un crecimiento del 55% en comparación con el año anterior.
El informe también registró 253 millones de órdenes de compra y un total de 645 millones de productos vendidos. En ese período, el ticket promedio se ubicó en $134.519. Estos indicadores muestran la expansión del canal digital como alternativa de consumo en distintos rubros.
Dentro de este contexto, la entidad organizadora anticipa que el comportamiento del consumidor continúa orientándose hacia una mayor planificación. La comparación de precios, la evaluación de condiciones de financiación y el análisis de costos finales forman parte del proceso de decisión previo a la compra.