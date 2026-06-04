Firma láctea volverá a producir tras siete meses y reabre con 53 trabajadores

La Suipachense retomará la producción luego de casi siete meses de inactividad tras la quiebra de la empresa que operaba la planta. La fábrica ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha volverá a funcionar en los próximos días bajo la conducción de una sociedad de capitales nacionales que alquiló las instalaciones por dos años y podrá utilizar la reconocida marca.

Aunque esta semana se realizó un acto simbólico para celebrar la reapertura, la planta todavía no inició formalmente las operaciones. Sin embargo, autoridades locales aseguraron que todo está encaminado para que la producción comience en el corto plazo.

La nueva firma responsable de la actividad es Compañía Láctea Suipacha S.A., encabezada por el empresario Pablo Asci, quien asumirá la gestión de la planta que permaneció paralizada desde noviembre de 2025.

Producción y primeros puestos de trabajo

En una primera etapa, la empresa pondrá en marcha las líneas de elaboración de leche larga vida, leche en polvo y yogures. Según precisó el intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, se proyecta procesar unos 50.000 litros de leche diarios.

Además, la reactivación permitirá reincorporar inicialmente a 53 trabajadores, una cifra considerablemente menor a los 142 empleados que tenía la firma cuando cesó sus actividades.

El jefe comunal explicó que el crecimiento de la dotación laboral dependerá de la evolución del proyecto productivo. “El ingreso de nuevos trabajadores está atado también al desarrollo. Pero creemos que se va a ir dando porque es una marca que está instalada”, sostuvo.

Trámites y proyección de crecimiento

Mancini indicó que la empresa podrá comenzar a operar utilizando de manera transitoria las habilitaciones de elaboración y comercialización que pertenecían a Lácteos Conosur, mientras completa los trámites para obtener sus propios registros.

“En diez días iba a estar operativa la fábrica, por lo menos la línea Tetra Pack. No tendrían más límite que los mecánicos para empezar a trabajar”, afirmó el intendente.

Entre los planes de expansión también figura la exportación de leche en polvo y la futura reactivación de la quesería para elaborar quesos duros, manteca y otros derivados lácteos.

Las autoridades municipales también mantienen contactos con universidades para implementar certificaciones de calidad y buenas prácticas que permitan fortalecer la competitividad de los productos en el mercado.

El antecedente de la quiebra

La crisis de La Suipachense se profundizó cuando el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social bajo la cual funcionaba la planta.

La empresa estaba controlada por el grupo venezolano Maralac, cuyos responsables también estuvieron vinculados a la gestión de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), fabricante de los tradicionales postres y yogures SanCor.

Al momento de la paralización, la planta acumulaba más de tres meses sin producción y cerca de 140 trabajadores mantenían un acampe frente al establecimiento para reclamar el pago de salarios adeudados y una solución para la continuidad laboral.

El conflicto impactó de manera directa en la actividad industrial. La recepción de leche cayó de aproximadamente cuatro millones de litros mensuales a poco más de dos millones, reduciendo significativamente su participación en el mercado.

Según el último ranking elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), La Suipachense ocupaba el puesto 14 entre las industrias lácteas del país, con una recepción promedio de 140.000 litros diarios.