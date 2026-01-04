Cómo continúa esta semana el cronograma de pagos para activos y pasivos de la administración entrerriana

El gobierno provincial informó cómo seguirá durante la semana el cronograma de pagos de los haberes correspondientes a diciembre de 2025 para trabajadores activos y pasivos. Los detalles.
El gobierno provincial dio a conocer cómo continúa durante esta semana el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública entrerriana. Los salarios comenzaron a acreditarse el sábado 3 de enero de 2026 y se abonan de forma escalonada, de acuerdo con los montos percibidos.
Según se informó oficialmente, el esquema de pagos se organizó en distintos tramos salariales, lo que permitió ordenar la acreditación de los haberes a lo largo de varios días. De esta manera, quienes percibieron los salarios más bajos fueron los primeros en cobrar.
El lunes 5 de enero, con acreditación efectiva desde el sábado 3, cobran los trabajadores activos y pasivos con haberes de hasta 943.000 pesos. Este tramo dio inicio formal al cronograma dispuesto por el Ejecutivo provincial.
En tanto, el martes 6 de enero está previsto el pago para quienes perciben salarios que oscilan entre 943.001 y 1.127.000 pesos. La continuidad del cronograma permite avanzar de manera progresiva con el depósito de los haberes.
El miércoles 7 de enero se abonarán los sueldos correspondientes al tramo que va desde 1.127.001 hasta 1.430.000 pesos, mientras que el jueves 8 de enero se acreditarán los salarios comprendidos entre 1.430.001 y 1.978.000 pesos.
Finalmente, el cronograma de pagos se completará el viernes 9 de enero, jornada en la que se depositarán los haberes de 1.978.001 pesos en adelante, alcanzando así a la totalidad de los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.