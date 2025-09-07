Electrodomésticos al 50% off: las ofertas en televisores, heladeras y celulares

Renovar la heladera, cambiar el televisor o acceder a un celular nuevo fue más accesible gracias a la propuesta de electrodomésticos al 50% off que ofreció ElectroFans. Se trató de una campaña de descuentos impulsada por siete cadenas líderes del rubro, que se desarrolla entre el 1 y el 8 de septiembre en todo el país.

Frávega, Centrogar, OnCity, Coppel, Megatone, Casa del Audio y Hendel se unieron para lanzar la cuarta edición de esta feria de tecnología y electrodomésticos. El evento incluyó descuentos de hasta el 50% y planes de financiación en 12 cuotas sin interés, tanto en sucursales físicas como en tiendas online y venta telefónica.

La iniciativa reunió a miles de compradores que aprovecharon las promociones para adquirir desde pequeños electrodomésticos hasta grandes equipos de línea blanca. Los productos más demandados fueron televisores, heladeras, celulares, lavarropas, aires acondicionados y freidoras de aire.

Ofertas destacadas de cada cadena

Frávega presentó un celular Samsung Galaxy A06 de 128GB a $229.999 en 12 cuotas sin interés, con un 20% adicional de descuento usando el cupón FRAVE20. También ofreció la heladera Electrolux Inverter No Frost 390L a $799.999 y un aire acondicionado Philco de 3400W a $590.706.

En Centrogar, los clientes pudieron acceder a un Smart TV Hisense de 50” 4K por $506.299, mientras que en OnCity se destacó un Smart TV Philips de 43” a $318.199 y la heladera Samsung No Frost a $779.999.

Coppel lanzó rebajas en la heladera Gafa de 282L a $644.899 y en la consola Nintendo Switch OLED a $899.999. Megatone, por su parte, ofreció una freidora de aire Conqueror a $56.999 y una heladera Drean Black Steel de 396L a $899.999.

Financiamiento y promociones bancarias

Casa del Audio se sumó con la heladera Wins No Frost de 270L a $579.999 y un Smart TV TCL de 55” QLED a $625.000. Hendel incluyó en su lista una cocina Escorial a gas por $314.999 y un Smart TV Quint de 32” a $199.499.

Además de los precios rebajados, las cadenas ofrecieron convenios bancarios con tarjetas de Naranja X, Galicia, Santander, BBVA, Macro y Banco Nación, entre otros. Estas alianzas permitieron a los clientes acceder a financiación sin interés, lo que amplió aún más el alcance de las promociones.

ElectroFans se consolidó como un evento esperado por consumidores de todo el país, que encuentran en esta campaña una oportunidad concreta para renovar productos del hogar y la tecnología con condiciones de pago más flexibles en un contexto de inflación y precios altos. (Con información de El Cronista)