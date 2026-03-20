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Economía Las cifras del Indec

El PIB creció 4,4% en 2025: el desempeño de los distintos sectores de la economía

El Producto Interno Bruto de la Argentina avanzó 4,4% el último año; en el cuarto trimestre creció 2,1% interanual y 0,6% trimestral. Se destacaron Intermediación financiera (17,2%), y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%).

20 de Marzo de 2026
El PIB creció 4,4% en 2025.
El PIB creció 4,4% en 2025. Foto: (Archivo).

El Producto Interno Bruto de la Argentina avanzó 4,4% el último año; en el cuarto trimestre creció 2,1% interanual y 0,6% trimestral. Se destacaron Intermediación financiera (17,2%), y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%).

El PIB creció 4,4% en 2025. El Producto Interno Bruto (PIB) de la Argentina mostró un avance interanual del 2,1% en el cuarto trimestre (octubre-diciembre), y de esta manera cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la medición desestacionalizada la actividad económica avanzó 0,6% respecto del tercer trimestre del año. De esta manera, el único trimestre que terminó en terreno negativo fue el segundo, al haber anotado una leve contracción.

  • Primer trimestre: 1%.
  • Segundo trimestre: -0,1%.
  • Tercer trimestre: 0,6%.
  • Cuarto trimestre: 0,6%.

 

El informe que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró que el mayor impulso interanual vino de las Exportaciones, con un 10,9%. En cuanto al resto de los sectores de la actividad destacaron Intermediación financiera (17,2%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y Pesca (10,6%).

 

Con respecto al incremento trimestral crecieron las Exportaciones (5%) y el Consumo privado (1,7%). A contramano se ubicó el Consumo público (-1%) y la Formación bruta de capital fijo (-2,8%).

 

Los números del 2025

 

El crecimiento total del año estuvo influenciado por el consumo privado (7,9%) y público (0,2%), las exportaciones (7,6%) y la formación bruta de capital fijo (16,4%).

 

Por el lado de la oferta destacaron Intermediación financiera (24,7%), Explotación de minas y canteras (8%) y Hoteles y restaurantes (7,4%). En sentido contrario estuvieron Pesca (-15,2%) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1%).

 

En precios corrientes, el consumo privado fue el componente más importante de la demanda con el 70 % del PIB, quedando por debajo la formación bruta de capital fijo (16 % del PIB), las exportaciones (15,6 % del PIB) y el consumo público (14,9 % del PIB).

  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 6,2%.
  • Pesca: -15,2%.
  • Explotación de minas y canteras: 8%.
  • Industria manufacturera: 0,8%.
  • Electricidad, gas y agua: 0,9%.
  • Construcción: 4,3%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 3,6%.
  • Hoteles y restaurantes: 7,4%.
  • Transporte y comunicaciones: 2,2%.
  • Intermediación financiera: 24,7%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 3,6%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1%.
  • Enseñanza: 0,7%.
  • Servicios sociales y de salud: -0,2%.
  • Otras actividades de servicios comunitarias sociales y personales: 0,2%.
  • Hogares privados con servicio doméstico: -1,1%.

Temas:

economía Argentina
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