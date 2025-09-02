 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El dólar oficial baja luego de la nueva medida anunciada por el Gobierno

La divisa mayorista y minorista mostró bajas luego del anuncio del Ministerio de Economía, que confirmó ventas directas para contener la presión cambiaria antes de las elecciones en Buenos Aires.

2 de Septiembre de 2025
El dólar oficial afloja y cae en el segmento mayorista como primera reacción al anuncio del Ministerio de Economía, que confirmó que el Tesoro intervendrá en la venta de divisas para contener la presión cambiaria previo a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

 

A nivel mayorista, el dólar pierde $10 (0,7%) y retrocede a los $1.362 luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señalara que a partir de esta jornada participará en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

 

Asimismo, el dólar minorista retrocede levemente a $1.390,87 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) el billete verde pierde $10 y opera a $1.375. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP cae 0,8% a $1.365,56, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,5% a $1.371,04. El dólar blue sube a $1.370, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la ciudad de Buenos Aires.

 

Los contratos de dólar futuro operan a la baja en su totalidad. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.406 y que en diciembre llegará hasta los $1.539, lo que supera el techo de la banda.

 

El economista Lorenzo Sigaut Gravina aseguró que el oficialismo está haciendo "un poco todo lo que hacen todos los Gobiernos antes de las elecciones, que es mantener el dólar controlado para que la inflación no se acelere", incluyendo la venta a precios subsidiados de futuros, la suba de tasa de interés y, ahora, las ventas directas del Tesoro en el MULC.

Temas:

Banco Central Ministerio de Economía Dólar oficial
