Giro en el Gobierno: anunció que intervendrá en el mercado cambiario para contener el dólar

El Gobierno informó que saldrá a intervenir de manera directa sobre el dólar. Así lo anunció "oficialmente" Pablo Quirno, secretario de Finanzas y mano derecha del ministro Luis Caputo en Economía, en la red social X.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", informó.

En otras palabras, intervendrá (seguramente vendiendo parte de los dólares de sus depósitos y no a través del Banco Central, como solía suceder en el pasado), para contener el dólar en la semana previa a las elecciones clave en la provincia de Buenos Aires.

Aval del Fondo Monetario y cotización récord

Desde Economía aseguraron que el Fondo Monetario está avisado de la decisión y "está ok con el anuncio". El lunes, el dólar minorista llegó a cotizar a $1.390, aunque cerró a $1.385. Aun así, dio un salto de 25 pesos en el día y marcó un nuevo récord nominal.

Así, el Gobierno llegó al temido test de las elecciones bonaerenses con el dólar más cerca del techo de la banda (que hoy está en $1.467) que del piso al que decía que lo llevaría ($953).

Movimientos en el mercado

El dólar mayorista cae este martes 0,6%, a 1.364, mientras que el minorista se mantiene en $1.385. Hace tres días, Quirno había salido a desmentir versiones de que el Gobierno estaba usando los dólares del Fondo Monetario Internacional para controlar al dólar.

En el mercado, entre analistas y operadores, circulaba la versión de que el Tesoro estaba vendiendo dólares dentro de la banda de flotación.

El financista Christian Buteler había escrito: “De ser cierto, no sería la primera vez que Caputo utiliza los dólares del FMI para contener el precio del dólar. Ese había sido el motivo por el cual el organismo pidió su remoción cuando era Presidente del BCRA en el 2018”. (Con información de Clarín)