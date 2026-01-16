El Banco Central sumó u$s125 millones y alcanzó diez ruedas seguidas de compras

La autoridad monetaria extendió la racha positiva en el mercado de cambios y acumuló fuertes adquisiciones en las últimas semanas. Pese a ello, las reservas brutas volvieron a retroceder por la caída en la valuación de activos que integran el stock.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este viernes otros u$s125 millones en el mercado de cambios y alcanzó así diez jornadas consecutivas con saldo positivo, consolidando una racha de intervenciones que se profundizó desde el inicio del año.
En lo que va de 2026, la autoridad monetaria solo registró una jornada sin compras y, en las últimas dos semanas, acumuló adquisiciones por alrededor de u$s687 millones, con un promedio diario superior a los u$s60 millones. El ritmo sostenido de compras fue bien recibido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que destacó el sendero elegido por el Gobierno para recomponer las reservas, publicó Ámbito.
“Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas acciones están respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la implementación del programa de compras de divisas anunciado previamente”, afirmó la portavoz del organismo, Julie Kozack.
Desde el equipo de Research de PUENTE señalaron que “el Gobierno ha dado la señal de que la compra de divisas será el único canal de monetización de pesos”, y consideraron que, en este contexto, se espera una estrategia prudente orientada al control monetario y la estabilidad cambiaria.
Reservas brutas en baja
A pesar de la intervención positiva del BCRA, las reservas brutas volvieron a descender. Este viernes cayeron u$s39 millones y se ubicaron en torno a los u$s44.607 millones. Desde fuentes oficiales explicaron que la merma respondió, principalmente, a la baja en las cotizaciones de los activos que integran el stock, entre ellos el oro, que retrocedió alrededor de 0,6%.
Asimismo, desde la autoridad monetaria aclararon que no todas las compras de divisas impactan de manera directa en las reservas brutas. En ese sentido, indicaron que los dólares que ya se encontraban depositados en el sistema financiero solo modifican la composición entre reservas brutas y netas, mientras que únicamente los flujos provenientes del exterior incrementan el stock total.
Durante la semana, las reservas brutas aumentaron apenas u$s211 millones, un desempeño condicionado por pagos a organismos multilaterales por cerca de u$s200 millones.
Dólar y tasas
En este escenario, el dólar oficial registró su cuarta baja consecutiva y cerró la semana con la mayor caída semanal en dos meses, extendiendo lo que operadores del mercado describen como una “pax cambiaria”.
El dólar mayorista cedió $23 a $1.430, su nivel más bajo desde el 20 de noviembre pasado. Así, se ubicó a más de 8% del techo de la banda ($1.545,70). El desempeño semanal de la divisa oficial fue a la baja por $35 (-2,4%), su mayor caída desde el anteúltimo mes del año pasado.
En paralelo, analistas advirtieron que la escasez de liquidez en pesos se tradujo en tasas de interés de corto plazo elevadas y volátiles, lo que condicionó el desempeño del mercado y las últimas licitaciones del Tesoro, donde la demanda se concentró en instrumentos de vencimiento corto.