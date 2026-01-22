Cuánto cuesta llenar el changuito en Entre Ríos y en el resto de la Argentina

Un estudio de la consultora Analytica hizo un relevamiento para descubrir cuál es la provincia más cara para llenar el changuito del supermercado en la Argentina. El informe, que analiza precios reales en distintos puntos del país, expone fuertes diferencias regionales en el costo de vida y confirma que el impacto de la inflación no es homogéneo según la ubicación geográfica.

Además, el informe detectó que en diciembre las familias necesitaron hasta $890.000 para cubrir una canasta de alimentos y bebidas, con una diferencia de más de $100.000 entre la provincia más cara y la más barata. Esta brecha refleja no solo cuestiones logísticas y de distribución, sino también particularidades de cada mercado local.

El relevamiento, denominado “El Changuito Federal”, midió el costo de una compra mensual típica para una familia tipo —dos adultos y dos menores— utilizando productos idénticos en marca y presentación para garantizar la comparabilidad entre provincias.

Radiografía del changuito en todo el país

Según los datos del informe, Santa Cruz encabezó el ranking como la provincia más cara, con un gasto total de $890.350 para llenar el changuito. Le siguieron Chubut, con $876.576; Río Negro, con $863.809; Tierra del Fuego, con $860.986; y Neuquén, con $840.602.

En contraste, Formosa se posicionó como la provincia con el changuito más económico, con un costo de $783.302. De manera llamativa, el Conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad de Buenos Aires ($796.000) completaron el podio de los lugares más accesibles para esta canasta específica.

Entre Ríos también se ubicó entre los distritos con menor costo relativo, con una canasta valuada en $804.000, alejándose de los valores registrados en el sur del país.

La carne, el principal motor de los aumentos

A pesar de que el IPC general de diciembre fue del 2,8%, ocho jurisdicciones registraron subas por encima de ese nivel. El gran responsable fue el rubro Carnes, con subas que oscilaron entre el 10% y el 15% en todo el territorio nacional, según detalla el informe de Analytica.

En el caso específico de la carne picada, el aumento fue más moderado, ubicándose entre el 4% y el 8%, excepto en el sur —Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego— donde el incremento alcanzó el 16%.

Por su parte, la docena de huevos mostró un comportamiento atípico: mientras en la mayoría del país se mantuvo estable, “en Entre Ríos registró una leve baja del -1,6%”, según el relevamiento. Estos datos refuerzan el diagnóstico sobre las asimetrías de precios y explican por qué algunas regiones concentran el rótulo de provincia más cara al momento de pasar por caja.