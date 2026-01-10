Cuánto cobra una familia tipo con AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

En enero de 2026, una familia tipo que cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar de ANSES alcanza un ingreso mensual total de $330.105,80, de acuerdo con los valores actualizados que rigen para el primer mes del año. El monto surge de la combinación de la prestación principal con los refuerzos alimentarios vigentes.

La actualización fue aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el marco del esquema de movilidad que ajusta las asignaciones sociales. De esta manera, los hogares con niños y niñas a cargo reciben un refuerzo clave para afrontar el comienzo del año, marcado por mayores gastos escolares y alimentarios.

El cálculo contempla el caso de una familia con dos hijos, uno de ellos menor de tres años, lo que habilita no solo el cobro de la AUH y la Tarjeta Alimentar, sino también el Complemento Leche incluido en el Plan de los Mil Días.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo se compone el ingreso total mensual

El ingreso total de $330.105,80 que percibe una familia tipo se conforma a partir de tres componentes principales. El primero es la Asignación Universal por Hijo, que continúa siendo el pilar del sistema de protección social para trabajadores informales, desocupados y monotributistas sociales.

En enero de 2026, el valor bruto de la AUH se fijó en $125.518 por hijo. Sin embargo, ANSES mantiene la retención del 20%, equivalente a $25.103,60 por cada prestación. Por ese motivo, el monto efectivamente acreditado es de $100.414,40 por menor.

Así, en un hogar con dos hijos, el ingreso directo por AUH asciende a $200.828,80, suma que representa más del 60% del total mensual que recibe la familia tipo en concepto de asignaciones y refuerzos.

Foto: Archivo Elonce.

Tarjeta Alimentar y Plan de los Mil Días

Al pago de la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, uno de los refuerzos más importantes destinados a garantizar el acceso a la canasta básica. Para las familias con dos hijos, el monto vigente en enero de 2026 es de $81.936 y se deposita de forma automática en la misma cuenta del titular.

Este beneficio no requiere trámites adicionales, ya que se otorga mediante el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Los valores se mantienen sin modificaciones: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

En el caso de hogares con niños menores de tres años, también se acredita el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Tras la actualización por movilidad, el monto en enero se ubicó en $47.341, reforzando especialmente a las familias con niños en la primera infancia.

Actualizaciones y perspectivas para 2026

La actualización de la AUH fue oficializada mediante la Resolución 380/2025, que estableció los nuevos valores de la asignación para el inicio de 2026. Pese a que desde el Gobierno nacional se anticipó la intención de eliminar la retención del 20%, por el momento el esquema continúa vigente, publicó Diario Registrado.

Desde ANSES remarcan que el monto retenido puede recuperarse una vez presentada la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud y escolaridad de los niños. Sin embargo, en la práctica, muchas familias dependen mes a mes del ingreso neto acreditado.

De este modo, una familia tipo con AUH y Tarjeta Alimentar comienza el 2026 con ingresos que superan los $330.000 mensuales, un refuerzo clave en un contexto económico complejo, aunque todavía insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos básicos que afrontan los hogares con hijos a cargo.