Plazo fijo: cuánto gano si deposito $550.000 a 30 días

10 de Enero de 2026

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones de ahorro más elegidas por los argentinos. En enero de 2026, el Banco Nación informó cuánto rindió una inversión de $550.000 a 30 días, con diferencias según el canal utilizado.

10 de Enero de 2026
El plazo fijo sigue siendo una de las opciones de ahorro más elegidas por los argentinos. En enero de 2026, el Banco Nación informó cuánto rindió una inversión de $550.000 a 30 días, con diferencias según el canal utilizado.

Uno de los métodos más usados por los argentinos para ahorrar son las inversiones a plazo fijo. En un escenario en el que la inflación se torna protagonista de la economía, este tipo de inversión, en la que se pone una cantidad de dinero a disposición de un banco de preferencia a cambio de ganancia preestablecida, se convierte en una de las opciones más seguras para operar.

Además, la operación es rápida, fácil y estable, por lo que, en un contexto de inseguridad e inestabilidad financiera, se convierte en una de las mejores opciones por su carácter tradicional y seguro en comparación a las demás alternativas de ahorro.

Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si invierto $550.000 a 30 días

El Banco de la Nación Argentina ofrece un simulador oficial de plazo fijo, que cotiza en pesos y donde se puede calcular la cantidad de retorno que habría al invertir un monto determinado de dinero. Tal como en las otras entidades, existe una diferencia en los intereses a ganar según el canal para operar. Por ejemplo, estos son los resultados si se invierten $550.000 a 30 días:

Vía sucursal

Si la operación se realiza a través de una sucursal, la Tasa Nominal Actual (TNA) es de 20,50%, y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 22,54%. Eso implica que la ganancia sería de $9.267,12 en intereses, con un retorno total de $559.267,12, dio cuenta Ámbito .

 

Vía electrónica

Sin embargo, si la operación se realiza a través de una sucursal, la Tasa Nominal Actual (TNA) es de 23,50%, y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 26,21%. Eso implica que la ganancia sería de $10.623,29 en intereses, con un retorno total de $560.623,29. Con este método, el margen de ganancia es mayor, dado que los bancos buscan aumentar el uso de canales virtuales para este tipo de operaciones.

Temas:

Argentinos Banco Nación
