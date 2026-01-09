Créditos hipotecarios: los bancos con tasas más bajas y financian hasta el 90% del monto

En enero de 2026, los créditos hipotecarios UVA mostraron una fuerte competencia entre bancos, con tasas desde el 3,5%, plazos de hasta 30 años y financiamiento de hasta el 90%. Las ofertas para identificar las opciones más convenientes según perfil e ingresos.
Los créditos hipotecarios UVA con tasas más bajas y hasta 90% de financiación marcaron el inicio de 2026 con un escenario más favorable para quienes buscaron dejar el alquiler y acceder a la vivienda propia. Con una inflación todavía elevada pero con mayor previsibilidad macroeconómica, los bancos salieron a competir de manera agresiva para captar nuevos clientes, mejorando condiciones que durante años habían sido restrictivas.
El mercado hipotecario mostró un abanico amplio de propuestas, aunque con diferencias significativas entre entidades. Tasas de interés, porcentajes de financiación, plazos máximos y requisitos de vinculación bancaria se convirtieron en variables clave que, combinadas, podían generar una diferencia de cientos de miles de pesos en el costo total del crédito.
En este contexto, analizar la “letra chica” resultó determinante. No todos los bancos ofrecieron las mismas condiciones y, en muchos casos, ser cliente o cobrar el sueldo en la entidad fue el factor que definió el acceso a las mejores tasas.
La pelea por la tasa más baja del mercado
En los créditos hipotecarios UVA, la tasa de interés representa el costo real del préstamo por encima de la inflación. Por ese motivo, una diferencia de pocos puntos porcentuales puede impactar de manera decisiva en el valor final de la deuda.
Durante enero de 2026, el Banco de Neuquén se posicionó como la entidad con la tasa más baja del sistema. Ofreció una tasa mínima del 3,5% para clientes seleccionados, aunque el costo podía escalar hasta el 9,5% para quienes no tuvieran relación previa con el banco. Para los perfiles que calificaron, esta propuesta se consolidó como la más económica del mercado.
En segundo lugar apareció el Banco de Rosario, con una tasa del 4,2%, sin una brecha tan pronunciada entre clientes y no clientes. Esta característica lo convirtió en una alternativa atractiva para quienes priorizaron previsibilidad y reglas claras.
El Banco Nación ocupó el tercer escalón. Para clientes que cobraban el sueldo o contaban con paquete de productos, la tasa fue del 6%, mientras que para no clientes ascendió hasta el 12%. Esta diferencia reforzó la importancia de la vinculación bancaria previa al momento de solicitar el crédito.
Cuánto financian los bancos y cuánto capital inicial se necesita
El monto de ahorro previo continuó siendo uno de los principales obstáculos para acceder a la vivienda propia. Sin embargo, en 2026 varias entidades flexibilizaron sus límites históricos de financiación.
El Banco Macro se destacó con una línea específica para jóvenes. Para menores de 30 años, financió hasta el 90% del valor del inmueble, reduciendo de manera significativa el capital inicial necesario. Para el resto de los solicitantes, el porcentaje osciló entre el 60% y el 70%.
Un segundo grupo de bancos permitió financiar hasta el 80% del valor de la propiedad. En este segmento se ubicaron el Banco de Neuquén, Banco de Corrientes, Santander, BBVA, Banco Hipotecario y Banco del Sol. Este margen adicional fue clave para quienes contaban con ahorros limitados pero ingresos estables.
En cuanto a la relación cuota-ingreso, la mayoría de las entidades fijó el tope en el 25%. El Banco Provincia sobresalió al permitir que la cuota alcanzara hasta el 40% del ingreso mensual, el nivel más alto del mercado. Esta condición habilitó el acceso a montos mayores, aunque exigió una planificación financiera más ajustada.
Plazos de pago y su impacto en la cuota
El plazo del crédito hipotecario fue otro factor determinante. Mientras el promedio del sistema se mantuvo en 20 años, algunas entidades ofrecieron plazos de hasta 30 años, lo que permitió reducir el valor de la cuota inicial.
Banco Nación, Santander, BBVA, Brubank y Patagonia encabezaron esta tendencia, con opciones de financiación a tres décadas. Si bien estos plazos alivian el pago mensual, también extendieron el compromiso financiero y aumentaron el costo total del crédito en el largo plazo.
Beneficios por ser cliente y diferencias de tasas
La condición de cliente resultó decisiva en casi todas las entidades. En varios casos, no cobrar el sueldo en el banco implicó duplicar la tasa de interés.
El BBVA fue uno de los ejemplos más claros: ofreció una tasa del 10,5% para clientes y del 17% para no clientes. Bancos como Galicia, Supervielle, Macro, Hipotecario y Corrientes directamente limitaron estas líneas hipotecarias a su cartera de clientes, cerrando el acceso a quienes no tenían relación previa.
Costos ocultos y penalidades por cancelación anticipada
Además de la tasa y el plazo, las cláusulas de cancelación anticipada cobraron relevancia. Santander, BBVA y Galicia aplicaron penalidades de entre el 3% y el 4% más IVA si el crédito se precancelaba durante los primeros años. Banco Nación y Banco Provincia también contemplaron cargos similares.
En contraste, algunas entidades provinciales no detallaron de manera explícita estas penalidades, un aspecto que los solicitantes debieron consultar antes de firmar.
Qué tener en cuenta antes de elegir un crédito hipotecario
El escenario de enero de 2026 mostró un mercado más dinámico y competitivo, pero también más complejo, publicó IProfesional. Comparar tasas, evaluar el porcentaje de financiación, analizar la relación cuota-ingreso y revisar los costos asociados fue fundamental para tomar una decisión informada.
En un contexto de créditos hipotecarios UVA, elegir bien el banco puede significar la diferencia entre una cuota sostenible y una carga financiera difícil de sostener en el tiempo.