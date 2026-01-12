La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales de enero 2026, de acuerdo al calendario oficial vigente. Entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero se abonarán jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y sociales, y Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros beneficios.

Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Durante este período se pagan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Pensiones No Contributivas, y las asignaciones por Prenatal y Maternidad.

Cabe recordar que en enero las prestaciones sociales de Anses reciben un aumento del 2,47%, en línea con la inflación registrada en noviembre. El reajuste se aplica de manera mensual y se calcula con dos decimales, lo que determina el valor exacto actualizado de cada beneficio.

Calendario de pagos del 12 al 16 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 1: lunes 12

DNI terminados en 2: martes 13

DNI terminados en 3: miércoles 14

DNI terminados en 4: jueves 15

DNI terminados en 5: viernes 16

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 1: lunes 12

DNI terminados en 2: martes 13

DNI terminados en 3: miércoles 14

DNI terminados en 4: jueves 15

DNI terminados en 5: viernes 16

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: lunes 12

DNI terminados en 1: martes 13

DNI terminados en 2: miércoles 14

DNI terminados en 3: jueves 15

DNI terminados en 4: viernes 16

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14

DNI terminados en 2 y 3: jueves 15

DNI terminados en 4 y 5: viernes 16

Asignaciones de Pago Único

(matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12

DNI terminados en 4 y 5: martes 13

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Calendario Anses

Cómo saber si corresponde cobrar una prestación

Las personas que perciben beneficios de Anses pueden consultar fecha y lugar de cobro a través de los canales oficiales del organismo. Para hacerlo, deben:

Ingresar al sitio web de Anses

Completar el formulario con el número de CUIL o beneficio

Hacer clic en “Consulta”

El sistema informará si corresponde un pago y detallará la fecha y el lugar asignado para el cobro.