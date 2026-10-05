Banco Nación ofrece beneficios a empresas que lo elijan para implementar el Fondo de Asistencia Laboral

El Banco Nación ofrece beneficios para implementar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con una propuesta destinada a PyMEs y grandes empresas que elijan a la entidad para administrar el nuevo esquema. Entre los incentivos aparecen el reintegro de comisiones y tasas preferenciales para distintas líneas de financiamiento.

Uno de los principales beneficios será el reintegro del 100% de la comisión de administración del FAL hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, las compañías podrán obtener una bonificación de hasta tres puntos porcentuales en las tasas aplicables a operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

Según explicó el banco, la propuesta busca acompañar la implementación del fondo y, al mismo tiempo, potenciar la actividad económica, las inversiones y la generación de empleo. Las medianas y grandes empresas también tendrán condiciones comerciales especiales en operaciones Call.

Beneficios para los trabajadores

La oferta no estará limitada a las compañías que seleccionen al Banco Nación. Los empleados de esas empresas que acrediten sus haberes en la entidad también podrán acceder a condiciones diferenciales.

Para ellos se estableció una bonificación de cinco puntos porcentuales en los préstamos personales Plan Sueldo, según detalló la institución financiera al presentar el esquema.

Desde el BNA indicaron que el paquete busca fortalecer la relación con sus clientes y captar nuevas compañías. La entidad sostuvo que pretende aportar herramientas financieras para sostener la actividad y promover nuevas inversiones.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral

El Fondo de Asistencia Laboral es un mecanismo mediante el cual las empresas realizan aportes mensuales destinados a atender eventuales obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales.

El dinero puede utilizarse para cubrir indemnizaciones contempladas en la legislación laboral, entre ellas las correspondientes a despidos, preaviso, integración, fuerza mayor, incapacidad, fallecimiento o mutuo acuerdo, además de otros supuestos previstos por las normas.

De acuerdo con la información difundida, el régimen comenzará a aplicarse el 1º de noviembre de 2026 para empleadores privados alcanzados por la normativa, incluidas entidades sin fines de lucro. Las empresas podrán optar entre las alternativas ofrecidas por las entidades habilitadas.

Cuánto deberán aportar las empresas

El aporte informado para el FAL equivale al 1% para las grandes empresas y al 2,5% para las PyMEs, calculado sobre las remuneraciones de los trabajadores registradas para determinar las contribuciones a la seguridad social. Los porcentajes podrán modificarse de acuerdo con la normativa vigente.

Cuando se produzca una desvinculación, será el empleador quien deberá declarar el monto que corresponda transferir desde el fondo, de manera total o parcial. La responsabilidad por el cálculo de la indemnización continuará en cabeza de la empresa, publicó NA.

En caso de que los recursos acumulados sean insuficientes para afrontar la obligación laboral, el empleador tendrá que cubrir la diferencia. Es decir, la existencia del fondo no elimina la responsabilidad de la compañía por el monto indemnizatorio correspondiente.

Protección y tratamiento impositivo de los fondos

Los recursos acumulados tendrán protección legal específica: serán inembargables y solo podrán utilizarse para las finalidades establecidas por el régimen, con el objetivo de garantizar su disponibilidad ante una obligación laboral.

El esquema también contempla beneficios tributarios. Según la normativa informada, los rendimientos generados por el fondo estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y las operaciones no estarán alcanzadas por el IVA.

Asimismo, estarán exentas del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Con este marco, el Banco Nación buscará posicionarse entre las entidades elegidas por las empresas para administrar el Fondo de Asistencia Laboral, que comenzará a implementarse desde noviembre.