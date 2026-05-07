Banco Nación lanzó títulos en pesos y dólares por USD 370 millones: qué tasa de interés pagan

El Banco Nación lanzó títulos en pesos, dólares y UVA por un monto superior al equivalente a USD 370 millones en el mercado de capitales local, en una operación que la propia entidad calificó como histórica por tratarse de la primera colocación de esta magnitud realizada por el banco en más de tres décadas. La emisión despertó un fuerte interés entre los inversores y la demanda superó ampliamente la oferta prevista inicialmente.

Según informó la entidad financiera pública, la colocación forma parte de un programa global que contempla emisiones por hasta USD 1.500 millones y busca fortalecer el financiamiento productivo, hipotecario y para las economías regionales. Desde el banco remarcaron que el resultado de la operación “refleja la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina”.

La emisión incluyó tres clases de instrumentos financieros: un bono en pesos a tasa variable, un bono en dólares a tasa fija y un bono ajustado por UVA. Los títulos estuvieron disponibles tanto para clientes del Banco Nación como para personas y empresas que operan a través de otras entidades colocadoras como Santander, Galicia, BBVA y Macro Securities.

Una colocación histórica para el mercado local

La operación del Banco Nación se inscribe dentro del crecimiento que viene registrando el mercado de deuda corporativa en la Argentina durante los últimos meses. En este contexto, la entidad pública logró captar fondos por encima de los USD 370 millones equivalentes, consolidándose como uno de los principales actores financieros del mercado local.

Desde el banco destacaron especialmente el nivel de participación alcanzado durante el proceso de colocación. Según precisaron, se recibieron más de 1.600 ofertas entre las tres clases de instrumentos emitidos, con un elevado porcentaje de aceptación debido a que las tasas ofrecidas se alinearon con las expectativas fijadas por la entidad.

“De esta manera, la entidad suma un nuevo instrumento de ahorro e inversión respaldado por la entidad bancaria más grande del país”, indicó el Banco Nación en el comunicado difundido tras la colocación.

Foto: Infobae.

Además, la entidad explicó que los fondos obtenidos serán destinados a ampliar líneas de crédito para distintos sectores económicos. “MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo”, detallaron desde la institución.

Cómo son los títulos emitidos por el Banco Nación

Uno de los instrumentos más demandados fue el bono en pesos (Clase 1), que cuenta con un plazo de 12 meses y ofrece una tasa variable compuesta por la TAMAR Privada más un margen adicional de 4,25 puntos porcentuales. La tasa TAMAR es una referencia utilizada en el sistema financiero argentino y actualmente ronda el 23,1%.

En este caso, los intereses serán abonados de manera trimestral y el capital invertido se devolverá íntegramente al vencimiento del bono. El monto mínimo requerido para ingresar a esta alternativa fue fijado en $1.000.000.

Foto: Archivo Elonce.

Por otra parte, el Banco Nación emitió un bono en dólares (Clase 2) con una duración de 36 meses y una tasa fija del 5,50% anual en dólar MEP. El instrumento prevé pagos semestrales de intereses y la devolución total del capital al final del plazo.

Para acceder a este bono en moneda estadounidense, los inversores debían suscribir al menos USD 1.100. La entidad señaló que esta alternativa estuvo especialmente orientada a quienes buscan cobertura cambiaria y una renta estable en dólares.

El bono UVA y el financiamiento hipotecario

La tercera alternativa ofrecida por el Banco Nación fue el bono ajustado por UVA (Clase 3), con un plazo total de 24 meses y una tasa fija adicional de 5,25%. En este caso, el capital invertido se actualiza diariamente según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), mecanismo que permite preservar el valor real frente a la inflación.

Los intereses de este bono se abonarán trimestralmente y la devolución del capital ajustado se realizará en cinco cuotas trimestrales a partir del mes número 12. El monto mínimo exigido para invertir fue de 1.100 UVAs, equivalentes actualmente a poco más de $2,1 millones.

Desde el Banco Nación explicaron que esta clase de instrumento está vinculada especialmente al financiamiento hipotecario y al fortalecimiento de las líneas destinadas a la vivienda.

Foto: Archivo Elonce.

“El Banco logró una tasa de TAMAR +4.25% en la Clase 1, 5,50% en Dólar MEP en la Clase 2 y, especialmente, UVA +5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda”, precisaron desde la entidad.

Asimismo, remarcaron que la mayoría de las propuestas recibidas estuvieron alineadas con las condiciones previstas por el banco. “Las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco, que privilegió tasas compatibles con su estrategia de préstamos”, agregaron.

Cómo podían acceder los inversores

El Banco Nación también detalló las modalidades habilitadas para acceder a los títulos emitidos. Los clientes de la entidad podían suscribir cualquiera de las alternativas directamente desde sus cuentas habituales, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En tanto, las personas que no eran clientes del banco debían descargar la aplicación “BNA+”, desde donde podían abrir automáticamente una cuenta comitente y, en caso necesario, una caja de ahorro en dólares sin costos de mantenimiento.

Además, quienes operan habitualmente con otras entidades colocadoras —como Santander, Galicia, BBVA o Macro— tuvieron la posibilidad de adquirir estos instrumentos desde sus propias plataformas bancarias, siempre que contaran con una cuenta comitente habilitada.

La colocación realizada por el Banco Nación marca así un nuevo paso en la estrategia de financiamiento de la entidad pública y refleja el creciente dinamismo del mercado de capitales local. Según adelantaron desde el banco, esta emisión representa apenas el inicio de futuras operaciones previstas dentro del programa global autorizado por hasta USD 1.500 millones. “Seguimos prestando a PyMEs y familias”, concluyó la entidad financiera al presentar oficialmente el resultado de la operación.