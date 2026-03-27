Autoridades provinciales dialogaron sobre el Impuesto Inmobiliario Rural con dirigentes de la Mesa de Enlace

Los avalúos por zona agroecológica fueron analizados desde la Provincia y entidades del campo, que se reunieron este viernes en Casa de Gobierno.
Con el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) como tema central, se reunieron este viernes en Casa de Gobierno autoridades de la Provincia y dirigentes de las entidades gremiales del campo entrerriano nucleadas en la Mesa de Enlace.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), Jesús Korell y sus equipos políticos y técnicos. En representación de las organizaciones fueron parte, entre otros, Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Matías Martiarena, de Federación Agraria; Juan Diego Etchevehere, de Sociedad Rural; y Ronald Garnier, de la Federación Entrerriana de Cooperativas.
"Nos reunimos nuevamente con Mesa de Enlace para continuar el diálogo que sostenemos desde el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio; en esta ocasión, conversamos acerca de los cambios en el cálculo de avalúo por zona agroecológica para definir valores en el Impuesto Inmobiliario Rural de 2026", expresó Bernaudo.
"Siendo el agro uno de los principales motores de la economía provincial, el gobernador considera de suma importancia no asfixiar al productor con impuestos", agregó el ministro.
Por su parte, el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Jesús Korell; resaltó "la importancia de simplificar las boletas, buscando que el contribuyente tenga un acceso más ágil y claro a la información".