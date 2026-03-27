 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Avalúos por zona agroecológica

Autoridades provinciales dialogaron sobre el Impuesto Inmobiliario Rural con dirigentes de la Mesa de Enlace

Los avalúos por zona agroecológica fueron analizados desde la Provincia y entidades del campo, que se reunieron este viernes en Casa de Gobierno.

27 de Marzo de 2026
Reunión en Casa de Gobierno.
Reunión en Casa de Gobierno. Foto: (GPER).

Los avalúos por zona agroecológica fueron analizados desde la Provincia y entidades del campo, que se reunieron este viernes en Casa de Gobierno.

Con el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) como tema central, se reunieron este viernes en Casa de Gobierno autoridades de la Provincia y dirigentes de las entidades gremiales del campo entrerriano nucleadas en la Mesa de Enlace.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), Jesús Korell y sus equipos políticos y técnicos. En representación de las organizaciones fueron parte, entre otros, Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Matías Martiarena, de Federación Agraria; Juan Diego Etchevehere, de Sociedad Rural; y Ronald Garnier, de la Federación Entrerriana de Cooperativas.

 

"Nos reunimos nuevamente con Mesa de Enlace para continuar el diálogo que sostenemos desde el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio; en esta ocasión, conversamos acerca de los cambios en el cálculo de avalúo por zona agroecológica para definir valores en el Impuesto Inmobiliario Rural de 2026", expresó Bernaudo.

"Siendo el agro uno de los principales motores de la economía provincial, el gobernador considera de suma importancia no asfixiar al productor con impuestos", agregó el ministro.

Por su parte, el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Jesús Korell; resaltó "la importancia de simplificar las boletas, buscando que el contribuyente tenga un acceso más ágil y claro a la información".

Temas:

Campo Agro Entre Ríos casa de gobierno Guillermo Bernaudo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso