 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Aumento de asignaciones familiares: quiénes no cobrarán en diciembre y por qué

Confirmaron el tope de ingresos familiar e individual para cobrar asignaciones familiares. Quienes excedan el límite por parte del grupo familiar o de un integrante del mismo, no percibirán el beneficio en diciembre.

29 de Noviembre de 2025
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares

Confirmaron el tope de ingresos familiar e individual para cobrar asignaciones familiares. Quienes excedan el límite por parte del grupo familiar o de un integrante del mismo, no percibirán el beneficio en diciembre.

Suba de asignaciones familiares y AUH. A partir de diciembre de 2025, la percepción de un ingreso superior a $ 2.511.024 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a al mismo del cobro de las asignaciones familiares de Anses, aun cuando la suma de sus ingresos (IGF) no supere el límite máximo total establecido para toda la familia que es de $5.022.048.

 

Por ello, quienes se excedan de alguno de estos montos dejarán de percibir el beneficio. Así se fijó en el artículo 4 de la Resolución 365/2025, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Se trata de la norma que fijó un aumento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares a partir de diciembre de 2025.

El incremento que se aplicará será del 2,34%, en sintonía con el índice del IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los aumentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó esta semana el aumento de 2,34 % para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, confirmaron a Elonce desde la dependencia oficial.

 

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $122.492. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 398.853 mientras que por nacimiento será de $71.396.

 

Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

 

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta 948.361 cobrarán $ 61.252

 

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 948.361,01 y $ 1.390.864 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $41.316 mensuales por hijo.

 

Aquellos grupos familiares con ingresos entre $1.390.864,01 y $ 1.605.800 el monto de la asignación será de $ 24.990

 

Otros beneficios

En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 71.393, la Asignación por Adopción aumentará a $ 426.877 la Asignación por Matrimonio trepará $ 106.904 siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $5.022.048. La asignación Prenatal escalará $ 61.252 para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 12.892 según el rango arriba explicitado.

 

 

Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares
Aumento de asignaciones familiares

Temas:

AUH asignaciones familiares
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso