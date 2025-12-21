Asignaciones Familiares SUAF: quiénes no cobrarán los $108.000 extra de ANSES en diciembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que, en diciembre de 2025, no se abonará el monto extra de $108.062 correspondiente a la Tarjeta Alimentar a aquellos beneficiarios que no cumplan con los requisitos establecidos o que hayan sido dados de baja del programa. Esta asignación está destinada a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que tienen tres o más hijos a su cargo, pero no todas las familias accederán a este beneficio.

El programa de la Tarjeta Alimentar, que forma parte de las Asignaciones Familiares SUAF, tiene un monto que varía según la cantidad de hijos. En diciembre de 2025, quienes tienen un hijo recibirán $52.250, aquellos con dos hijos accederán a $81.936 y las familias con tres o más hijos podrán cobrar $108.062. Sin embargo, solo aquellos que cumplan con los requisitos del programa recibirán estos pagos.

La Tarjeta Alimentar se entrega automáticamente a las siguientes personas: quienes perciben la AUH con hijos menores de 18 años, embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE), familias que cobran la AUH por hijos con discapacidad sin límite de edad, y madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más. Aquellos que no cumplan con alguna de estas condiciones o que hayan sido dados de baja del sistema no recibirán los pagos este mes.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo verificar si te corresponde cobrar el monto de diciembre de 2025

Si querés saber si te corresponde cobrar la Tarjeta Alimentar este mes, podés consultar la información a través de Mi ANSES. Solo tenés que ingresar con tu número de CUIL o DNI y tu Clave de la Seguridad Social. En el portal, seleccioná la opción “Consultar” y el sistema te indicará si estás habilitado para recibir el beneficio durante diciembre de 2025.

En resumen, la Tarjeta Alimentar sigue siendo un apoyo importante para muchas familias argentinas, pero es fundamental cumplir con los requisitos para acceder a los pagos, que en este mes de diciembre van desde $52.250 hasta los $108.062, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.